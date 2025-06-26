越南婦失蹤｜疑犯多次棄重物　警循謀殺方向調查　續到堆填區蒐證

49歲越南籍女子梁思芯上周六（21日）離開旺角寓所後失蹤，家人報案尋人。警方懷疑梁女已遇害，西九重案組及鑑證科重點搜查長沙灣青山道152號一個劏房單位，找到血濺痕跡，循謀殺方向調查，拘捕一名女子涉嫌協助罪犯，並追查越南籍男主犯下落。



由於從閉路電視片段見到男子多次出入大廈並手持重物，並棄置到後巷及街道不同垃圾桶，警方今日（26日）到屯門稔灣堆填區搜證。



49歲持身份證越南籍女子失蹤，警方懷疑她已遭謀殺，疑犯多次棄置重物，警方今日到堆填區蒐證。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳昨日（25日）交代案情時表示，6月21日晚上收到失蹤者家人報案。失蹤者為49歲非華裔女子，持有身份證。警方搜查失蹤者慣常去的地方，惟至周一（23日）發現案件有不尋常之處，不排除有可疑成分，交由西九龍總區重案組調查。

探員發現女事主與一男子登上青山道152號的大廈，未發現女子離開大廈，但男子卻多次手持重物出入大廈，可疑地到後巷及街道不同垃圾桶作棄置。警方於周二（24日）到大廈調查，並持手令到單位搜查，沒發現2人，但找到血濺痕跡，遂安排化驗所及鑑證科搜證，相關工作至昨晨完成。調查發現疑犯將物品棄置到不同地方，調查顯示相關地點很多垃圾已送到堆填區，故刑事部探員、有機動部隊人員已到堆填區搜索。

一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

一名越南籍女子自6月21日起失蹤，警方發現她與一名男子，進入青山道152號一大廈後無再離開，警方聯同政府化驗所人員6月25日到該大廈一單位搜證後離去。（張智浩攝）

可疑男與事主相識

警方亦已掌握了可疑男子身份，為越南籍人士，持行街紙，正追緝其下落。警方相信兩人認識，不排除涉金錢糾紛。

警方調查亦發現該男子案發後到不同地方，一名女子多次安排不同藏身地點，涉協助罪犯被捕。她亦是越南籍、25歲，持行街紙，與可疑男子為情侶關係。

警方指，案件仍有不確定因素，會積極調查希望找出真相及將相關人士繩之於法，會循謀殺方向調查，鑑證科人員正積極調查及化驗檢獲所得的證物。

25日中午時分，大批探員到涉事單位。（黃學潤攝）

越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，今日（25日）通宵以使用調查兇殺案常見的儀器弧光燈搜證。（黃學潤攝）

《香港01》聯絡到事主胞妹，稱家姐梁思芯洋名Lisa，由越南來港36年，與前夫育有一對子女（18歲及13歲），子女隨她同住，現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。警方向她表示：「家姐第一日（21日）跟個男人上咗巴士，然後一齊落車...差人仲搵緊（家姐）。」但梁妹不認識上車和落車位置。

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）

警方曾爆門搜索同幢唐樓另外兩個單位。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員今日（25日）早上再到現場調查，包括在附近餐廳翻查閉路電視錄影。（黃學潤攝）

西九龍重案組探員搜查附近垃圾桶尋找可疑物件。（黃學潤攝）

警方在青山道一個劏房單位調查一宗失蹤人口案。（黃學潤攝）

▼凌晨時分警方在單位調查▼



探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

探員在單位內疑使用弧光燈調查。（陳永武攝）

+ 1