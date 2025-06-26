越南婦失蹤｜來港多年重視家庭 12歲女：媽媽常常教我要樂於助人
撰文：凌逸德
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長沙灣青山道發生一宗失蹤人口案，一名越南裔49歲姓梁婦人，上周六（21日）離開位於太子寓所後不知所終，其胞妹報案求助，並於網上發帖尋人。警方調查後，思疑女事主尾隨一名非華裔男子，登上青山道152號一個唐樓單位後失蹤。警方重案組及鑑證科人員，連日前往上述單位調查蒐證，包括使用調查兇殺案常見的弧光燈等，並檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。
據悉，失蹤姓梁婦人洋名Lisa，來自越南廣治市社，來港36年，與前夫育有一對子女，其中兒子18歲、女兒12歲。子女與她同住。梁婦現時有要好男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。
梁的胞妹向《香港01》表示，Lisa是家庭主婦，男朋友做地盤散工。梁妹強調，姊姊「好重視家庭、好緊張啲仔女」，從來不會不接電話；她21號中午12時左右離家後失蹤，電話接不通，家人十分擔心，因此於同日晚上報警求助。
據了解，梁婦經常做善事，為人樂善好施，其社交媒體上經常分享其家庭生活、子女近況及佛經等。其12歲女兒於本月初生日，梁婦在社交媒體上載女兒近照，並用越南文祝願她生日快樂。
其女兒就讀區內一間小學，她在學校刊物中刊登一篇文章讚揚母親。女兒在文章中表示，「從小，媽媽常常教我要樂於助人」。她在行文中講述，自己來自一個越南家庭，母親不僅在言語上教導她，同時用行動來示範：「無論是在社區活動中，還是身邊的朋友需要幫助時，她總是第一個伸出援手。這樣的榜樣深深影響了我。」
女兒受母親的教誨，亦變得樂於助人。其文章中寫道「六年級時，我把長髮剪掉，捐給那些需要假髮的癌症患者。我認為愛與關懷可以超越外表，真正的美在於我們的心。未來我想做護士，因為我熱愛助人，希望用耐心與事業照顧病人，帶給他們溫暖與希望。」
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