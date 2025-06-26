機場三跑男工猝逝｜家人徬徨失支柱　遺孀認屍崩潰求「睇多眼」

機場三跑道東碼頭周二（24日）發生工人暈倒事故。一名男工人疑下班後等船期間不適，突然倒地，其他工友為他做心肺復甦及用AED機急救，再由救護車送院搶救，惜當晚不治。警方列作「有人暈倒-送院時死亡」處理，循中暑等方向調查。



今日（26日）死者家屬在工權會人員陪同下到葵涌公眾殮房認屍，死者大女指父親為家庭經濟支柱，來港工作兩年多賺錢養家，曾抱怨天氣炎熱及工作辛苦，日前撒手人寰遺下母親及4名弟妹（7至18歲），一家頓感徬徨。她指母親在殮房認屍時情緒崩潰：「佢好傷心，佢接受唔到呢個現實，佢頭先見到爸爸嗰一面，佢腳都軟哂，一直都話想睇多眼、睇多眼」。



死者的大女今早到葵涌殮房認屍，她指母親認屍時情緒崩塌。（黃學潤攝）

死者吳騰標為潮汕人，來港工作約兩年，隸屬「北京城建公司」，負責在機場三跑工程中整樓梯，日薪約1500元，月入約2至3萬元。吳與內地妻子育有5名子女，年齡介乎7至26歲，全家經濟僅靠他一人支撐。死者的26歲大女已婚，現居內地，而18歲二女與7歲孻仔約兩年前與死者來港生活，同住元朗米埔一單位，二女正準備報讀美容課程，暫時只做兼職；三女及四女分別16及12歲，仍在內地求學，正申請雙程證來港。

死者曾抱怨天氣炎熱及工作辛苦

家屬得悉惡耗，今日（26日）趕抵香港辦理認屍手續。死者大女吳小姐認屍後受訪，哽咽回憶父親生前點滴。她指父親身體一直非常健康，「佢咩病都無架，咩都做得」，來港工作只為賺更多錢養家，亦經常發送視頻與家人分享在港工作情況，曾抱怨天氣炎熱及工作辛苦，「佢成日講天氣好熱，做嘢辛苦又瞓唔夠」。

死者吳騰標。（家屬提供）

遺孀認屍情緒崩潰

吳小姐續指，母親今早在殮房認屍時情緒崩潰，她說時亦不禁落淚：「佢好傷心，佢接受唔到呢個現實，頭先見到爸爸嗰一面，腳都軟晒，一直話想睇多眼、睇多眼。」吳小姐指，父親每月約2至3萬人工，因要養家儲蓄有限，如今父親突然猝逝，全家頓失經濟支柱，既悲痛又徬徨，「佢地（弟妹）好細啊，仲要讀書……都係靠爸爸，唔知點算」。

吳小姐指，二妹及弟弟與父親同住的元朗單位，每月租金連雜費約5500元，「佢（二妹）啱啱出身，做緊兼職」，擔心她難以承擔租金，無法居住。據悉死者任職的「北京城建公司」初步表示會提供恩恤金，但具體金額及安排仍需與家屬商討。

死者家屬今早葵涌殮房認屍。（黃學潤攝）

死者疑下班後等船期間不適倒地

機場三跑東碼頭有工人疑在下班後等船期間突然暈倒，有人為他檢查及急救。（讀者提供）