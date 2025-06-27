南亞賊刀劫洪水橋便利店後截的士離開　駛至元朗指嚇司機搶車遁逃

元朗發生持刀劫案，一名獨行南亞裔賊人，先走入一間洪水橋一間便利店，持刀指嚇店員，掠走收銀機內現金及香煙；賊人得手後走出便利店外，於附近截乘一輛新界的士離開現場，卻在車輛行駛約2公里後，至元朗媽橫路附近亮出利刀，指嚇並要求的士司機落車，隨即搶走的士逃離現場。警方在全港各區部署「截進行動」，在多條幹道、隧道入口等設置路障，以及加派警車巡邏，正追緝賊人歸案。所幸，事件中沒有人受傷。



探員到場向便利店負責人調查。(李家傑攝)

周五（27日）約凌晨2時19分，警方接報指，一名南亞裔男子持刀闖入洪水橋錦珊園地下一間OK便利店，劫走1,000元現金及一包香煙。劫案中沒有人受傷；

大約10分鐘後，即凌晨2時29分，一名的士司機報案指，於洪水橋接載一名南亞裔男子上車，乘客要求前往元朗廣場。惟當駛至青山公路屏山段近媽橫路時，乘客突然持刀指嚇要求司機落車，並駕駛其混能新界的士逃走。事件中，司機沒有受傷。

探員在便利店內調查。(李家傑攝)

據了解，警方發現兩案地點相近、手法相似亦有使用刀具行劫，加上兩案的疑犯外型身高相似，不排除是同一名歹徒所為。經翻查閉路電視後，證實兩案屬同一人所為。

警方隨即部署「截進行動」，在全港各區主要幹道設置路障，嘗試攔截涉案的士。據了解除元朗及天水圍外，遠至獅隧甚至東隧口，都有架設路障查車。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。

警員封鎖涉事OK便利店調查，包括翻查閉路電視片段。(李家傑攝)

賊人曾用刀指嚇一名店員。(李家傑攝)

賊人劫去收銀機內約千元現金及一包煙後離去。(李家傑攝)

警員封鎖涉事OK便利店調查。(李家傑攝)