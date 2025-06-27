海關機場拘28歲抵港女　揭藏21公斤未完稅雪茄　今判囚4月兼罰款

今年5月2日，海關在機場截查一名28歲抵港女旅客，並在其攜帶的個人行李內檢獲約21公斤未完稅雪茄，市值約24.6萬元，應課稅值約9萬元。



該名旅客隨即被捕，因管有未完稅煙草及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（27日）在西九龍裁判法院，被判處監禁4個月及罰款1,000元。



涉案女子今日（27日）在西九龍裁判法院，被判處監禁4個月及罰款1,000元。（資料圖片）

海關表示，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若處理、管有、售賣或購買未完稅煙草，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

海關在涉案女旅客行李，行李內檢獲約21公斤未完稅雪茄，市值約24.6萬元，應課稅值約9萬元。。(政府新聞處圖片)

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑私煙活動。