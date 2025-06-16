韓國抵港郵包藏$1.98萬私煙　海關拘收貨34歲男廚師

海關機場科人員今日（16日）根據風險管理原則，抽驗一個由韓國寄送、報稱裝有日用品的郵包，發現X光影像有可疑，遂打開郵包檢查，發現內藏4,400支懷疑私煙。海關稅收罪案調查科接手跟進後，發現收貨地址位於旺角一韓國餐廳。



關員同日展開監控遞送行動，並於該餐廳拘捕收取郵包的34歲本地男子，他報稱任職廚師。行動中，共檢獲4,400支懷疑私煙，估計市值約1.98萬元，應貨稅值約1.45萬元。



行動中，共檢獲4,400支懷疑私煙，估計市值約1.98萬元，應貨稅值約1.45萬元。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科高級調查主任吳國榮表示，海關會從不同的層面，全方位打擊私煙活動，堵截不同方式渠道的私煙活動。無論是透過郵包寄送、聯網下單、網上訂購，還是街頭販賣，不論涉及的香煙數目是多少，只要海關有理由相信貨品未完稅，定必果斷採取執法行動。

行動中，一名收取郵包的34歲本地男子被捕。（林振華攝）

海關呼籲，市民切勿為貪圖少許利益而負上刑責留下案底。根據《應課稅品條例》，任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/）舉報懷疑私煙活動。