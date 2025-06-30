觀塘康寧道大家樂玻璃窗墮行人路　兩男浴血　婦及時推開丈夫保命

觀塘發生墮窗傷人意外。今午（30日）約3時12分，康寧道11號大家樂餐廳，有玻璃窗從1樓跌落地下行人路，職員見狀報警。救護員到場發現兩名分別68歲姓柯和51歲姓蔡男傷者，他們分別手腳受傷，由救護車送聯合醫院治理。另有途經現場的夫婦在危急中展現恩愛一幕，妻子發現玻璃即將墮下，及時推開丈夫，丈夫幸無受傷，妻子則遭玻璃碎濺傷腳部，但毋須送院。警方經調查後，以涉嫌「高空墮物」拘捕大家樂一名53歲姓邵女職員。



現場照片可見，玻璃窗墮地後粉碎，地上有大量玻璃碎、貨物及損毀的廣告海報，行人路上遺下點點血跡。警員圍封涉事位置，有大家樂職員在場了解。另有網民上載現場照片到社交平台，見到玻璃窗原本所在的位置旁邊放有大量雜物。《香港01》記者現場所見，事發後該處貨架上的雜物已被清走。



觀塘康寧道大家樂餐有玻璃窗墮樓，事後現場地面遺下大量玻璃碎及雜物。（讀者謝先生提供）

在附近工作的謝先生表示，經常會在該處一帶、包括涉事快餐店用膳，故常常會路經案發位置，「頭先都係咁啱去緊食嘢，如果早10分鐘我都會經過嗰度！」他指日後途經事發地點，定必加倍留神「望下睇下」，以免飛來橫禍。

觀塘康寧道大家樂餐有玻璃窗墮樓，事後現場地面遺下大量玻璃碎及雜物。（王譯揚攝）

現場附近一個報檔的報販目擊事發經過，指當時有兩名男子及一對夫婦途經現場，玻璃窗跌下後，兩名男子上半身及手腳等被玻璃𠝹傷。至於該對夫婦，妻子表示當時發現玻璃窗將要墮下，立即推開丈夫，丈夫因而避過一劫，毫髮無損；惟妻子則被碎玻璃濺傷腳部，幸傷勢不重。

觀塘康寧道大家樂餐有玻璃窗墮樓，事後現場地面遺下大量玻璃碎及雜物，警員在場看守。（左朗星攝）

觀塘康寧道大家樂餐有玻璃窗墮樓，事後現場地面遺下大量玻璃碎及雜物。（fb官塘群組）