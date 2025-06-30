觀塘大家樂塌窗傷人｜53歲女職員被捕　據悉搬貨時貨架倒塌撞跌窗

觀塘康寧道11號一間大家樂，今午（30日）突有玻璃窗從1樓跌落地下行人路，3名途人受傷，其中兩名男子需要送院。



警方表示，經調查後拘捕大家樂一名53歲姓邵女職員，她涉嫌「高空墮物」，正被扣查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進。據了解，事發時邵女與同事在儲藏室搬貨及整理貨物，懷疑貨物過重致貨架倒塌，貨架再撞到涉事玻璃窗，釀成意外。



觀塘康寧道大家樂餐有玻璃窗塌下行人路，傷及途人；警方經調查後拘捕一名女職員。

事發在今午3時許，上址大家樂一扇玻璃窗突然塌下，墮落行人路，職員見狀報警。救護員到場發現兩名分別68歲姓柯和51歲姓蔡男傷者，他們分別手腳受傷，由救護車送聯合醫院治理。

意外中，另有一對途經現場的夫婦避過一劫，妻子發現玻璃窗即將墮下，千鈞一髮之際及時推開丈夫。丈夫幸無受傷，妻子則遭玻璃碎濺傷腳部，幸無大礙，拒絕送院。

觀塘康寧道大家樂餐有玻璃窗跌落行人路，現場遺下大量玻璃碎及雜物，警員在場看守。（左朗星攝）

現場照片可見，玻璃窗墮地後粉碎，地上有大量玻璃碎、貨物及損毀的廣告海報，行人路上遺下點點血跡。警員圍封涉事位置，有大家樂職員在場了解。

另有網民上載現場照片到社交平台，見到玻璃窗原本所在的位置旁，放有大量雜物。《香港01》記者現場所見，事發後該處貨架上的雜物已被清走。

觀塘康寧道大家樂餐有玻璃窗跌落行人路，事後現場地面遺下大量玻璃碎及雜物。（王譯揚攝）