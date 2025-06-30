觀塘大家樂塌窗傷人｜大家樂：玻璃屬公用範圍　促業主徹查起因

觀塘康寧道11號一間大家樂，今午（30日）有玻璃窗從1樓跌落行人路，3名途人受傷，其中兩男需要送院。據悉，當時有職員搬貨期間，貨架過重倒塌而撞跌窗戶；警方表示，拘捕一名53歲姓邵女職員，她涉嫌「容許物體自高處墮下」。



大家樂集團回覆《香港01》查詢表示，極度關注事件，並對傷者致以慰問；而警方是「邀請相關員工到警署錄取口供及協助提供資料」。大家樂又指，集團工程維修部正於現場加設圍板及緊急維修，並稱涉事玻璃屬大廈外牆結構一部分，為公用範圍，促請業主安排具認可資格的專業人士徹查事件起因。



觀塘康寧道大家樂有玻璃窗跌落行人路，事後現場地面遺下大量玻璃碎及雜物。（王譯揚攝）

大家樂集團續指，事發後店舖人員已即時報警求助，救護人員迅速到場，並將傷者送往醫院治理。集團正透過警方希望盡快聯絡傷者或其家屬，並提供一切所需協助。

警方亦到場翻查閉路電視，初步確認事件屬意外性質。意外後，分店已即時清理倉庫內物資，集團工程維修部正於現場加設圍板及進行緊急維修，以保障行人安全。

觀塘康寧道大家樂有玻璃窗跌落行人路，現場遺下大量玻璃碎及雜物，警員在場看守。（左朗星攝）

大家樂集團又稱，涉事玻璃屬大廈外牆結構一部分，為公用範圍。集團已聯絡大廈管理處，了解大廈設施及外牆的定期檢查安排，並促請業主安排具認可資格的專業人士到場，徹底調查事件原因，包括是否涉及物料老化、外來撞擊或其他因素。集團高度重視事件，正全力配合警方及相關部門跟進。

觀塘康寧道大家樂有玻璃窗塌下跌落行人路，原本放在靠窗位置的雜物事後被清走。（王譯揚攝）

事發在今午3時許，上址大家樂一扇玻璃窗突然塌下，墮落行人路，職員見狀報警。救護員到場發現兩名分別68歲姓柯和51歲姓蔡男傷者，他們分別手腳受傷，由救護車送聯合醫院治理。意外中，另有一對途經現場的夫婦避過一劫，妻子發現玻璃窗即將墮下，千鈞一髮之際及時推開丈夫。丈夫幸無受傷，妻子則遭玻璃碎濺傷腳部，幸無大礙，拒絕送院。

警方表示，經調查後拘捕大家樂一名53歲姓邵女職員，她涉嫌「容許物體自高處墮下」，正被扣查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進。據了解，事發時邵女與同事在儲藏室搬貨及整理貨物，懷疑貨物過重致貨架倒塌，貨架再撞到涉事玻璃窗，釀成意外。

現場照片可見，玻璃窗墮地後粉碎，地上有大量玻璃碎、貨物及損毀的廣告海報，行人路上遺下點點血跡。警員圍封涉事位置，有大家樂職員在場了解。

另有網民上載現場照片到社交平台，見到玻璃窗原本所在的位置旁，放有大量雜物。《香港01》記者現場所見，事發後該處貨架上的雜物已被清走。