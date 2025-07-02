警將軍澳「放蛇」打擊白牌車　拘兩司機扣查Tesla及萬事得私家車

警方東九龍總區交通部今日（2日）在區內，進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）行動。行動中，警方派員到將軍澳區喬裝乘客，並成功截獲兩輛私家車，當場拘捕兩名本地男司機（40及51歲），涉嫌「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」 及「沒有第三者保險而使用車輛」。



據了解，被捕40歲司機，報稱從事貿易行業；另一名51歲司機則報稱無業。兩車均由將軍澳前往牛頭角，車費分別為70及170元。涉案Telsa及萬事得私家車被扣查作進一步檢驗。



涉案Telsa及萬事得私家車被扣查作進一步檢驗。（梁偉權攝）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察何健邦表示，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察何健邦交代案情。（梁偉權攝）

警方呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛沒有有效的出租汽車許可證，非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。