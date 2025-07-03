清潔工猝死｜死者父悲痛認屍　已接觸僱主　工權會促當局介入調查

43歲女子麥美儀失業一年，在父親介紹下做食環署外判清潔工，豈料昨日（2日）首日在大澳上班時猝逝。麥父今日（26日）在工業傷亡權益會（工權會）人員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍，心情悲痛未有接受訪問。工權會幹事指僱主已聯絡死者家屬，促請相關部門介入調查。



死者父親今日在工權會人員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍。（黃學潤攝）

工權會幹事陳先生指，死者父親現時心情哀傷，僱主已初步接觸家屬。工權會指，死者是家庭經濟支柱，希望僱主能向家屬清楚交代事發經過，並為家屬提供後事支援。

工權會亦會關注僱主是否有為死者購買保險，不過詳細情況仍需與僱主會面才能了解。此外，鑑於近日天氣炎熱，工權會特別希望食環署能夠介入調查，了解僱主是否有為員工提供足夠的防暑裝備，以及是否有安排員工在酷熱環境下長期工作，以避免同類悲劇再次發生。

工權會希望食環署能夠介入調查，了解僱主是否有為員工提供足夠的防暑裝備。（黃學潤攝）

死者麥美儀（43歲），單身，與父母、胞弟同住東涌富東邨，沒有長期病患。年近70歲的父親從事外判清潔工人，約60歲的母親則是家庭主婦，胞弟做運輸工作。麥美儀曾在機場貨運大樓做雜工，約一年前被解僱，其後積極求職。

日前麥父收到合作多年的工作拍檔來電，指大澳街道清潔的工作有空缺，遂介紹女兒去任職，豈料昨日（2日）麥美儀首日在大澳開工卻猝逝。

43歲女子麥美儀今早於大澳打掃街道時突然不適，街坊發現後代為報警，惜送至診所後搶救無效。（家人提供）

周三（2日）早上10時30分，警方接獲途人報案，指一名女子懷疑於大澳太平街209號街頭位置對開工作期間感到不適。救護員接報到場， 發現姓麥（43歲）事主已陷入昏迷，不省人事，她隨即由救護車被送往大澳賽馬會普通科門診診所搶救，延至上午11時42分證實不治。警方將安排為她驗屍確定死因。

食環署昨回覆《香港01》查詢指，涉事街道潔淨服務合約由萬成清潔服務有限公司承辦。署方「對此不幸事件感到十分難過」，現正透過服務承辦商聯絡該名員工的家人致以慰問，並要求承辦商向他們提供適切的支援和協助，及向食環署提交詳細報告。