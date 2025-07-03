元朗奪命車禍｜19歲過期學神揸大膽車撞斃單車翁　潛逃兩日被捕

元朗周二（1日）發生奪命車禍，71歲姓伍老翁騎乘單車在鳳池村對開橫過馬路時，被私家車撞斃，惟涉事司機驅車不顧而去。事隔兩日，警方今日（3日）在米埔拘捕19歲姓張青年，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。據了解，張並沒有正式駕駛執照，曾經持有的「學牌」亦已過期。



元朗朗屏路一輛私家車撞倒單車男後逃去，傷者送院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

消息稱，姓張司機19歲，持本港身份證。今日早上9時半左右，警方於其米埔村住所將他拘捕，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡等共三宗罪。據了解，張沒有正式駕駛執照，其「學牌」於5月初到期，換言之是無牌駕駛。

現場留下少量血跡。（王譯揚攝）

警方表示，本周二（1日）傍晚6時28分，一輛私家車沿朗屏路往天水圍方向行駛，至永寧村對開時，撞到正騎單車的71歲伍姓男子。私家車在意外後沒有停車並駛離現場，傷者頭部嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於晚上7時06分被證實死亡。

現場可見，單車被撞至零件四散，車輪飛上行人路，掛在一個鐵網上，離地約2米，座椅亦飛至對面線。地上亦遺留一灘血跡、一個車牌及奧迪私家車標誌。

警方翌日（2日）約7時在元朗區，拘捕57歲姓趙私家車女車主及其67歲姓嚴丈夫，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。目前嚴男已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到；趙女則仍被扣留調查。消息指，肇事司機為車主夫婦的孫兒。