劉馬車涉打人｜職員：劉馬車衝入嚟　確認為葉子健即一拳打落去

尖沙咀發生襲擊案，網絡紅人葉子健今晚（4日）獲尖沙咀一食肆邀請到場用膳，並協助宣傳該店，葉「打邊爐」期間在IG上載限時動態，分享用膳過程，其後另一備受爭議的網紅劉馬車（劉駿軒）到場，拳打葉子健後逃去。葉子健鼻部受傷流血，由救護車送到伊利沙伯醫院治理。



涉事食肆老闆及職員接受《香港01》訪問，講述事發經過，職員表示，當時劉馬車戴着帽「衝入嚟」，確認面前的人是葉子健後，二話不說便「一拳打落去、又踢又打」，令葉子健「爆晒缸」。



網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。葉子健鼻上染血並貼有膠布，一邊自拍，一邊登上救護車。（IG iptszkinbb）

食肆老闆「阿仔」表示，葉子健到達食肆約15至20分鐘、「啱啱開始食咗少少嘢」，劉馬車已到場；他事發時聽到嘈雜聲，便立即上前查看。他又指，葉子健被打後，由救護車送院。

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。食肆老闆「阿仔」講述事發經過。（梁偉權攝）

據店舖提供的閉路電視片段顯示，事發時葉子健與同行友人坐在角落的餐桌用膳，葉的座位面向牆壁、背向通道。該食肆職員賴先生憶述，葉子健一行人用膳期間，劉馬車「戴住帽衝入嚟，確認係葉子健喇，就一拳打落去喇，（葉子健）爆晒缸，（劉馬車）又踢又打」。二人糾纏間撞跌一部電視機，但賴先生稱電視「無壞到」。

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。事發時葉子健與友人正在餐廳角落的餐桌用膳，食肆職員賴先生講述事發經過。（梁偉權攝）

數秒後，賴先生與多名同事即上前分開二人，並合力包圍劉馬車，「夾咗佢出門口」，以免「阻住做生意」。賴指當時只有他與另一同事在店外看守劉馬車及等候警察，不料劉馬車逃走，賴與同事「追咗佢幾條街但跟唔上」，追至漆咸道南後，終被劉馬車逃脫。

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。葉子健鼻上染血並貼有膠布，一邊自拍，一邊登上救護車。（IG iptszkinbb）

被問題劉馬車因何施襲，賴先生稱不清楚，只知道「佢哋白卡聯盟之間係互相喺度鬧㗎嘛，可能咁啱見到佢（葉子健）咪尋仇囉！」

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。葉子健鼻上染血並貼有膠布，一邊自拍，一邊登上救護車。（IG iptszkinbb）

警方於今晚7時11分接獲一名男子報案，指其友人在金馬倫道23至25A號金馬倫廣場一間食肆內，被一名劉姓男子襲擊。30歲姓葉傷者鼻及面受傷流血、眼腫，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。事件中一部電視機亦損毀。據知，施襲者為備受爭議的網絡紅人劉馬車（劉駿軒），事後逃去；傷者則為另一網絡紅人葉子健。警方將案件暫列作「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝疑犯。