劉馬車涉打人｜CCTV曝光　長驅直入扯葉子健落地打　職員合力制服

網絡紅人劉馬車（劉駿軒），今晚於（4日 ）尖沙咀金馬倫廣場一間食肆，襲擊另一名網絡紅人葉子健，葉男鼻等部位浴血送院；劉馬車事後逃去。



《香港01》取得餐廳提供的閉路電親片段，相信為劉馬車的男子，頭戴鴨舌帽、口罩、身穿黑色風褸及綠色長褲，闖進餐廳後長驅直入至盡頭，不由分說動手拉扯一名相信為葉子健的男食客，拖至地上拳打腳踢，兩人扭成一團，並撞跌一部座地電視機。多名職員慌忙上前制止分隔兩人，葉男狼狽站起身走避；劉馬車則被餐廳職員撳於制服地上，掙扎約20秒後，由3名職員左右押離餐廳。



▼餐廳CCTV施襲過程曝光▼

兩人扭作一團倒地，職員慌忙制止。（餐廳提供閉路電視片段截圖）

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事發今晚（4日）約7時11分，金馬倫廣場一間火鍋店內，一名男子襲擊另一男子致其流血。傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據知，施襲者為備受爭議的網絡紅人劉馬車（劉駿軒），事後逃去；傷者則為另一網絡紅人葉子健。事件中一部電視機亦損毀。警方將案件暫到作「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，正追緝疑犯。

▼餐廳另一角度CCTV片段截圖▼

相信為劉馬車的男子，頭戴鴨舌帽、口罩、身穿黑色風褸及綠色長褲，闖進餐廳後長驅直入至盡頭。（餐廳提供閉路電視片段截圖）

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據了解，葉子健獲涉事食肆邀請到場用膳，協助宣傳該店。葉子健事後在Instagram（IG）上傳多則限時動態，他稱原本正在一間食肆與人「打邊爐」；另一則限時動態則見到他鼻上染血並貼有膠布，一邊登上救護車，一邊自拍稱：「頭先打邊爐嘅時候呢，劉馬車打咗我幾拳，打到我瞓低咗，而家上白車。」，並向救護員表示「唔該晒，thank you」。他被送院後亦與同行者拍下多張合照，並有照片顯示其上衣背後位置疑在事件中損毀。

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。（IG iptszkinbb）

事後劉馬車拍片放上網承認打人，指「遇到突發情況，撞到仇人，忍唔住一事衝動打咗佢一拳！」他又展示手部有傷，指有人還擊，被對方及其朋友撳於地上「打到幾傷」，因此屬「互毆」事件，他因害怕跑離現場，但會往警署自首。

事後劉馬車拍片承認打人。（劉馬車youtube影片截圖）