劉馬車涉打人｜葉子健尖沙咀食肆被「打到瞓低」　劉馬車稱會自首

尖沙咀發生襲擊案。今晚（4日）約7時11分，金馬倫道23至25A號金馬倫廣場一間火鍋店內，一名男子襲擊另一男子致其流血，一部電視機亦損毀。傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據知，施襲者為備受爭議的網絡紅人劉馬車（劉駿軒），事後逃去；傷者則為另一網絡紅人葉子健。警方將案件暫列到作「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」，正追緝疑犯。



據了解，葉子健今晚獲該食肆邀請用膳，協助宣傳該店，期間曾經直播，並談及劉馬車。葉子健事後在IG上傳多則限時動態，他稱原本正在一間食肆與人「打邊爐」；另一則限時動態則見到他鼻上染血並貼有膠布，一邊登上救護車，一邊自拍稱：「頭先打邊爐嘅時候呢，劉馬車打咗我幾拳，打到我瞓低咗，而家上白車。」，並向救護員表示「唔該晒，thank you」。他被送院後亦與同行者拍下多張合照，並有照片顯示其上衣背後位置疑在事件中損毀。

劉馬車涉打人｜CCTV曝光 長驅直入扯葉子健落地打 職員合力制服

網絡紅人葉子健在尖沙咀金馬倫道一食肆被人打傷，施襲者為網紅劉馬車。（IG iptszkinbb）

事後劉馬車拍片放上網承認打人，指「遇到突發情況，撞到仇人，忍唔住一事衝動打咗佢一拳！」他又展示手部有傷，指有人還擊，被對方及其朋友撳於地上「打到幾傷」，因此屬「互毆」事件，他因害怕跑離現場，但會往警署自首。

劉馬車涉打人｜職員：劉馬車衝入嚟 確認為葉子健即一拳打落去

事後劉馬車拍片承認打人。（劉馬車youtube影片截圖）

事後劉馬車拍片承認打人。（劉馬車youtube影片截圖）