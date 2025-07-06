荃灣享和街司機圖泊錶位被赤膊男指罵　反駁怒斥：租車房包錶位？

荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。網上流傳一段影片，拍片男司機指在享和街錶位發現有車離開，打算泊入之際，被多名懷疑車房職員辱罵，指司機「玩嘢」、問「你係咪新嚟㗎？」



司機霸氣回應：「我理得你係咪新嚟，新嚟同經常嚟都係咁X樣嘅」，又反問車房職員「租車房係咪包埋個錶位俾你？」，雙方爭吵逾4分鐘。警方接報到場，將案件列作「爭執」處理。



荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。網上流傳一段影片，拍片男司機指在享和街錶位發現有車離開，打算泊入之際，被多名懷疑車房職員辱罵，指司機「玩嘢」、問「你係咪新嚟㗎？」。（threads@jes__jesli）

警方昨（5日）晚8時06分接報，指姓李（26歲）男司機與姓關（47歲）車房男職員，在荃灣享和街25號因泊車問題起爭執，事件中無人受傷。事發片段昨（6日）晚上載到社交媒體，網民均替司機不值，認同他與車房據理力爭，大快人心。

影片甫開始，司機遭3男1女懷疑車房職員包圍，指其「玩嘢」及「玩串」，多次被赤膊男用粗口辱罵。司機不忿落車回應，指車房一開始便惡言相向，與4人理論。赤膊男大罵：「你係咪新嚟㗎？」，又揚言要動粗。司機則回應「我理得你係咪新嚟，新嚟同經常嚟都係咁X樣嘅」，指該位置是公家位置，反問「車房係咪包埋個錶位俾你？」

女職員不斷在旁邊勸交，解釋車房正「出緊車嘛」、「入緊位」。司機不服，多次反問該位置是否屬於車房，指對方態度有問題，「你一開始好聲好氣同我講咪無嘢」、不滿「你（車房職員）咁串」，其中一名男子則回應當時有響咹警告他，雙方罵戰持續逾4分鐘，最終報警處理。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

片主最後在帖子上談到後續，指警方會跟進處理：「阿Sir（警員）話會就住今日發生嘅事，日日過嚟同佢處理霸佔錶位問題，特別係放雪糕筒霸佔嗰啲。」

荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。去年10月7日下午5時29分，一輛客貨車駛至荃灣享和街一車房外停泊，懷疑引起車房男職員不滿，兩人就泊車問題爭執，有人繼而動武。客貨車男司機事後報稱不適，由救護車送院治理，涉事車房男職員涉嫌「普通襲擊」被捕。網上流傳一段約2分鐘的閉路電視片段，可見二人不斷就泊車問題爆粗互罵，期間車房男職員更動武，拳打客貨車司機。

有人在停車位放置雜物。（資料圖片／賴卓盈攝）

《香港01》4月曾荃灣享和街到場視察，約有90個咪錶停車位停泊，不過當中有28個寫上「逾時」，有兩個車位更放置了膠凳。