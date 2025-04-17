交通違例定額罰款｜荃灣享和街3成咪錶位逾時停泊　有人放凳霸位

【牛肉乾 / 違例泊車 / 違例泊車定款罰款/交通違例定額罰款】政政府今日（17日）向立法會提交交通違例事項定額罰款加價建議，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款將加至400元。有私家車司機認為咪錶停車位不足，部分車位更有人長期以雜物霸佔，要找泊位更難。



位於荃灣的享和街，因泊車位不足曾多次發生司機爭執事件，有人詬病附近車位長期被人以雜物霸佔。記者今午（17日）到場視察，約有90個咪錶停車位停泊，不過當中有28個寫上「逾時」，有兩個車位更放置了膠凳。



有28個車位均為「逾時」停泊。（賴卓盈攝）

中午12時，享和街約90個咪錶停車位幾乎全部停有車輛，當中有28個車位為「逾時」停泊，現場見到有約四、五架車輛在馬路上等候泊車。

雖然有兩個車位沒有泊車，惟有人放置膠凳等雜物，附近亦未見有司機等候該停車位。

有人在停車位放置雜物。（賴卓盈攝）

王先生已在享和街等待了約十多分鐘，指如再無車位就會離開。他指，享和街及其他旺區的咪錶停車位經常泊滿車。由於享和街附近有數間車房長期佔用部分停車位，因此要在這處泊車須時等候。「後面嗰啲（車位）基本上全部都係佢哋（車房）用⋯⋯做生意用囉，我唔敢話佢霸嘅。」他又指，除享和街外，部分偏遠郊區亦常出現「霸車位」情況，例如會用粉筆劃位。

他指出，大部分旺區咪錶位不足，每次駕車出行都要等約一個多小時才有停車位，亦曾試過因沒有車位而違例泊車，最誇張時一日被罰款3次，他希望政府加強對長期佔用車位的執法。

劉先生則等待了約30分鐘才在享和街泊到車。他亦留意到部份車位長期被佔用，形容「有做車房嘅地方，耐唔耐都有呢個情況。」他希望政府可提供更多停車咪錶位。

陳先生亦等待了約30分鐘才有車位。他指，他表示經常見到有商戶在部分車位擺放雜物，車位被長時間佔用。「通常見到有雜物都唔會特別等，費事煩，寧願等其他車位。」他試過在午飯時段，在享和街等候一個多小時才有停車位。