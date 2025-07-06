將軍澳43歲男出貨遇警查　激烈反抗終就擒　揭藏$1200萬毒品被捕

將軍澳一名43歲男子遇到警員截查時，拔腿逃走並作出激烈反抗，警員將他制服後在其手持的膠袋內檢獲3塊重約3公斤懷疑可卡因磚。警員再於該名男子的私人住宅單位及私家車內，分別檢獲其他可卡因磚及「K仔」，共值約1200萬元。警方遂以「販運危險藥物」及「抗拒警務人員執行職務」將他拘捕，案件明日（7日）於觀塘裁判法院提堂。



人員檢獲15公斤懷疑可卡因及395克懷疑俗稱「K仔」的氯胺酮。（鄭嘉惠攝）

毒品調查科行動組3D隊督察吳嘉煒陳述案情，指昨日（5日）下午，探員於將軍澳區屋苑截查一名形跡可疑的男子，當探員表露身份，該名男子立即拔腿逃走，作出激烈反抗，其後警員將其制服，並在男子手持的膠袋内找到3塊，每塊約重1公斤的懷疑可卡因磚，相信當時男子正在出貨予買家，於是將他押解至其步出的單位作進一步調查。

人員檢獲15公斤懷疑可卡因。（鄭嘉惠攝）

探員於石角路一個300尺私人住宅單位內檢獲一個行李箱，內藏12塊約重12公斤懷疑可卡因磚，另外於男子所駕駛的私家車上檢獲395克懷疑氯胺酮，警方遂以「販運危險藥物」及「抗拒警務人員執行職務」罪將該名43歲姓林、報稱無業的男子拘捕，他現正被警方扣查，稍後時間將被落案起訴，案件明日（7日）於觀塘裁判法院提堂。

人員檢獲395克懷疑俗稱「K仔」的氯胺酮。（鄭嘉惠攝）

警方經初步調查，相信有人受到販毒集團以金錢利誘，被招攬成為毒品倉主及賣貨角色。警方留意到販毒集團不惜成本，將毒品藏匿在高設防的私人住宅，嘗試建立毒品儲存倉及分銷中心，企圖掩人耳目及增加調查及執法難度。

吳嘉煒重申，對於任何形式的販毒行為均採取零容忍態度，毒品調查科會繼續以情報主導方式打擊一切販毒行為，並呼籲市民販毒屬於極為嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬及終身監禁，提醒市民切勿以身試法。