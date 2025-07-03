海關搗深水埗劏房毒品倉檢$140萬貨　揭28歲補習老師為$2000販毒

海關昨日 （2日）在深水埗進行緝毒行動，期間截查一名可疑本地男子，押解他到附近一個劏房單位搜查後，檢獲約1.4公斤懷疑可卡因、500克氯胺酮（K仔）、15克懷疑霹靂可卡因及一批毒品包裝工具，市值約140萬港元。海關相信，有人利用單位進行毒品儲存及包裝用途。



海關拘捕該名28歲男子，他報稱為私人補習老師，已被控一項「販運危險藥物」罪，明日（4日）在西九龍裁判法院提堂。海關估計，檢獲的毒品主要用作供應九龍區的用家。 據悉，男子收取2,000元報酬，以身試氾法販毒。



被捕男子28歲，報稱為私人補習導師，收取2千元報酬販運毒品。（陳浩然攝）

香港海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥指，販毒集團為了減低風險，利用一些坐立在人流較多的地區的住宅單位，進行販毒活動，試圖混淆執法人員的目光。

海關呼籲業主，出租單位前應多留意租客背景，避免單位被利用進行非法用途。據悉，涉事單位屬劏房，面積僅100至150呎，內裡只有廁所及一張床，海關正聯絡有關業主。

海關會繼續留意販毒趨勢，繼續打擊販毒活動。 海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。