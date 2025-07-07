元朗喜業街3女凌晨派對房間飲酒　遭5男襲擊　警追尋疑犯下落

元朗發生襲擊案。3名女子凌晨在元朗喜業街一派對房間飲酒，其間遭數名男子襲擊，身體紅腫及擦傷，於是今早到警署報案。警方經初步調查，案件列作襲擊致造成實際身體傷害，正追緝5名男疑犯。



今年1月22日清晨元朗喜業街曾發生謀殺及傷人案，有勝和背景的24歲男子遭亂刀斬死，案件累計20人落網。



3名女子凌晨到派對房間飲酒，其間遭數名男子襲擊，身體紅腫及擦傷，於是今早到警署報案。（資料圖片）

今日（7日）早上6時02分，警方接獲一名保安報案，指目睹元朗喜業街1-17號喜業工業大廈對開街頭有約30人打鬥，警方到場兜截惟未有發現。後來3名女子到元朗警署報案，指她們凌晨2時到上址4樓一個派對房間飲酒，其間遭4至5名男子指罵及徒手襲擊，疑犯施襲後逃走。

3名傷者分別為27歲姓許女子，她手肘紅腫及左手手指擦傷；20歲姓林女子左眼角紅腫；26歲姓李女子則左口角擦傷及右大腿紅腫。

警方經初步調查，暫未發現5名涉案男子，案件列作襲擊致造成實際身體傷害，現交由元朗警區刑事調查第八隊跟進。

翻查資料，喜業街月初發生謀殺及傷人案，有黑社會背景「和勝和」的24歲男子在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，遭眾刀煞駕車包圍，亂刀斬死。

▼1月22日元朗喜業街謀殺及傷人案▼



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）