港珠澳口岸地盤意外｜機管局：航天走廊天橋拆卸工程時有支架倒塌

順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸地盤，今午（10日）紅雨期間發生奪命工業意外，一個猶如「龍門架」的工作平台倒塌，同時有工字鐵墮下，兩名燒焊工人一死一傷。其中42歲男工當場不治，另一名姓劉（52歲）男工則受輕傷。



機管局回覆《香港01》查詢時表示，今午機管局接獲報告指，承建商於「航天走廊」專用行車天橋工地進行拆卸支架工程期間，有支架倒塌，導致一名工人不治，一名工人受傷，由救護員送往醫院治理。機管局對有工人離世感到十分難過，正與項目承建商跟進，又指目前相關工程已暫停，局方一向十分重視工地安全，會配合相關部門的調查。



現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，坍塌倒下。（「HongKong CarCam」影片截圖）

港珠澳大橋香港口岸順匯路地盤發生工業意外，一個猶如「龍門架」高大的鐵工作平台倒塌，同時有工字鐵墮下，兩名工人一死一傷。（王譯揚攝）

有片段拍得事發一刻，可見現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，突然坍塌粉碎倒下；毗鄰則有一輛吊臂車，當時吊着一條巨型支柱，意外一刻被撞至左搖右擺；地面吊臂車旁邊，則有工人慌忙走避，事後回頭查看。

傷者（間條衫）清醒送院；工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助。（林振華攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助，據她初步了解，當時工人在升降台的斗上燒焊及拆除工字鐵，期間工字鐵墮下碰撞到台斗，傷者從斗上跌下，手、腳、腰受傷；死者則在地面工作中，被工字鐵壓死。

據蕭倩文了解，涉事地盤總承建商為中國建築，她指該承建商有頻密嚴重工傷發生過，要求勞工處徹查。而今日天氣惡劣，她提醒工友在大雨下工作必須十分謹慎，僱主亦須做足風險評估，但意外是否與天氣有關仍待調查。

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案發於今日（10日）下午近2時，順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸一地盤，一個猶如「龍門架」高大的鐵工作平台倒塌，同時有工字鐵墮下，擊中兩名燒焊工人，造成一死一傷。42歲男工當場死亡，困於建築物料下逾兩小時才成功移走舁送殮房；另一名姓劉（52歲）男工則肩膊受傷，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。

據了解，死傷者為地盤燒焊工人，工作期間上方一個鐵製工作平台倒塌，平台墮下擊中兩名工人，其他地盤工人見狀立即報警求助。

↓↓↓事發一刻片段↓↓↓

