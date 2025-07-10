順匯路港珠澳大橋香港口岸地盤意外　疑塌平台及4噸工字鐵1死1傷

赤鱲角順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸一地盤發生致命工業意外，今日（10日）下午約1時40分，據悉一個猶如「龍門架」高大的鐵製工作平台倒塌，同時有一支約12米長、重4噸的工字鐵墮下，擊中兩名燒焊工人，造成一死一傷。姓黃（42歲）男工人頭、腳重創，當場死亡，另一名姓劉（52歲）男工則前臂擦傷，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。



港珠澳大橋香港口岸順匯路地盤發生工業意外一個猶如「龍門架」高大的鐵工作平台倒塌，擊中兩名燒焊工人,一死一傷。（王譯揚攝）

據了解，死傷者為地盤燒焊工人，工作期間上方一個鐵製工作平台倒塌，平台墮下擊中兩名工人，其他地盤工人見狀立即報警求助。意外造成一死一傷，死者當場不治，困於建築物料下逾兩小時才成功移走舁送殮房。傷者則清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。

案件仍在調查當中，由機場警區軍裝巡邏第四隊跟進。警方將案件列作「工業意外」處理，死者死因有待驗屍後確定。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查。

傷者（間條衫）清醒送院；工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助。（林振華攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助，據她初步了解，當時工人在升降台的斗上拆除工字鐵，期間工字鐵墮下碰撞到台斗，傷者從斗上跌下，手、腳、腰受傷；死者則在地面工作中，被工字鐵壓死。

據蕭倩文了解，涉事地盤總承建商為中國建築，她指該承建商有頻密嚴重工傷發生過，要求勞工處徹查。而今日天氣惡劣，她提醒工友在大雨下工作必須十分謹慎，僱主亦須做足風險評估，但意外是否與天氣有關仍待調查。

香港建造業總工會理事長周思傑亦有到現場了解，他指留意到今早天文台發出惡劣天氣警告，加上現場為戶外，認為涉事承建商風險評估有問題。

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根據勞工處制定的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，在黃色或紅色暴雨警告、強烈季候風信號及山泥傾瀉警告期間，工地應停止操作吊船、進行斜坡工程等工作。而在惡劣天氣或「極端情況」過後，起重機械、棚架、吊船、電力設備及其他裝置，須經由合資格檢驗員或合資格人士詳細檢驗後，證明該等機械、設備或構築物均在安全操作狀態後，方可恢復操作或使用。

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