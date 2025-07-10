港珠澳口岸地盤意外｜影片曝光疑似平台坍塌　吊運物搖晃工人走避

順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸地盤，今午（10日）紅雨期間發生奪命工業意外，1死1傷。案發一刻片段曝光，可見現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，突然坍塌粉碎倒下；毗鄰則有一輛吊臂車，當時吊着一條巨型支柱，意外一刻被撞至左搖右擺；地面吊臂車旁邊，則有工人慌忙走避，事後回頭查看。



現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，坍塌倒下。（「HongKong CarCam」影片截圖）

案發於今日（10日）下午2時許，順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸一地盤，一個猶如「龍門架」高大的鐵工作平台倒塌，擊中兩名燒焊工人，造成一死一傷。42歲男工當場死亡，另一名姓劉（52歲）男工則肩膊受傷，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。

據了解，死傷者為地盤燒焊工人，工作期間上方一個鐵製工作平台倒塌，平台墮下擊中兩名工人，其他地盤工人見狀立即報警求助。意外造成一死一傷，死者當場不治。

港珠澳口岸工業意外疑似平台坍塌壓二人。（王譯揚攝）

根據勞工處制定的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，在黃色或紅色暴雨警告、強烈季候風信號及山泥傾瀉警告期間，工地應停止操作吊船、進行斜坡工程等工作。而在惡劣天氣或「極端情況」過後，起重機械、棚架、吊船、電力設備及其他裝置，須經由合資格檢驗員或合資格人士詳細檢驗後，證明該等機械、設備或構築物均在安全操作狀態後，方可恢復操作或使用。

+ 1