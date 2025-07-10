享和街爭錶位｜消防2日接7投訴　巡車房未見阻逃生道或過量危險品

荃灣享和街一個車房的職員，日前與駕駛人士因使用咪錶位而爆發衝突，男司機拍片紀錄被人包圍辱罵的經過，事件引起網民熱議。事發後，警方連日來派員將車房對出的錶位封起禁用，並加緊巡邏，打擊違泊或非法佔用錶位的情況。亦有網民留意到，消防處亦有派員到場巡查。



消防處回覆查詢時證實，在7月7日及8日，就荃灣享和街25-41號金城大樓一間店舖共接獲7宗投訴，分別指店舖內逃生途徑懷疑被阻塞、貯存過量危險品，以及欠缺消防裝置及設備。消防處隨即派員到上址巡查，並無發現逃生途徑被阻塞以及過量貯存危險品的情況。



消防處正就欠缺消防裝置及設備的投訴作出跟進，如發現有違反《消防條例》，將採取適當的執法行動。而為確保由店舖離開工作地點的途徑獲恰當保養和不被阻礙，消防處已將有關個案轉介至相關部門跟進。



消防處職員到涉事店舖巡查。（winnie chan／馬路的事討論區）

荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。網上流傳一段影片，拍片男司機指在享和街錶位發現有車離開，打算泊入之際，被多名懷疑車房職員辱罵，指司機「玩嘢」、問「你係咪新嚟㗎？」。（threads@jes__jesli）

警方7月5日晚上8時06分接報，指姓李（26歲）男司機與姓關（47歲）車房男職員，在荃灣享和街25號因泊車問題起爭執，事件中無人受傷。事發片段7月6日晚上載到社交媒體，網民均替司機不值，認同他與車房據理力爭，大快人心。

影片甫開始，司機遭3男1女懷疑車房職員包圍，指其「玩嘢」及「玩串」，多次被赤膊男用粗口辱罵。司機不忿落車回應，指車房一開始便惡言相向，與4人理論。赤膊男大罵：「你係咪新嚟㗎？」，又揚言要動粗。司機則回應「我理得你係咪新嚟，新嚟同經常嚟都係咁X樣嘅」，指該位置是公家位置，反問「車房係咪包埋個錶位俾你？」

女職員不斷在旁邊勸交，解釋車房正「出緊車嘛」、「入緊位」。司機不服，多次反問該位置是否屬於車房，指對方態度有問題，「你一開始好聲好氣同我講咪無嘢」、不滿「你（車房職員）咁串」，其中一名男子則回應當時有響咹警告他，雙方罵戰持續逾4分鐘，最終報警處理。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

惟惹起有人不滿，片主遭多名疑與車房相關人士辱罵，指片主「玩嘢」，又問「你係咪新嚟架」。

片主最後在帖子上談到後續，指警方會跟進處理：「阿Sir（警員）話會就住今日發生嘅事，日日過嚟同佢處理霸佔錶位問題，特別係放雪糕筒霸佔嗰啲。」

荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。去年10月7日下午5時29分，一輛客貨車駛至荃灣享和街一車房外停泊，懷疑引起車房男職員不滿，兩人就泊車問題爭執，有人繼而動武。客貨車男司機事後報稱不適，由救護車送院治理，涉事車房男職員涉嫌「普通襲擊」被捕。網上流傳一段約2分鐘的閉路電視片段，可見二人不斷就泊車問題爆粗互罵，期間車房男職員更動武，拳打客貨車司機。

有人在停車位放置雜物。（資料圖片／賴卓盈攝）

《香港01》4月曾荃灣享和街到場視察，約有90個咪錶停車位停泊，不過當中有28個寫上「逾時」，有兩個車位更放置了膠凳。