警搗「彈票黨」集團拘骨幹等10人　涉租屋報課程等38案呃$130萬

警方搗破「彈票黨」網上購物詐騙集團，牽涉38宗騙案，涉款約130萬元。騙徒會在網上平台向賣家表示對其出售物品、出租單位、補習服務或跳舞堂數有興趣，再到銀行存入「空頭支票」，及後訛稱轉帳時金額出錯「多咗個0」，要求賣家退回差額，從而騙財。



警方一連兩日（9至10日）以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪，拘捕10名男女。其中警方在一名男骨幹成員到銀行入票時，人贓俱獲；警方亦在其住所檢獲大量奢侈品，包括手錶及手袋等，總值170萬元。



警方在男骨幹家中，檢獲大量奢侈品，包括手錶及手袋等，總值170萬元。（羅日昇攝）

新界北總區情報組透過情報分析，成功鎖定了一個犯罪集團，與2024年12月至今年6月的38宗空頭支票網上購物騙案有關，涉款港幣130萬元。大部分受害人在網上平台出售物品、出租他的單位、或開辦一些課程，例如補習及跳舞等興報班。

情報組高級督察譚明珠指，「彈票黨」成員在網上「埋手」，聯絡受害人，表示對他們的物品或服務有興趣，其後達成協議。騙徒會傳送一些偽造入數紀錄予受害人，訛稱轉帳出錯，例如轉帳的金額「多咗個0」，再要求受害人將差額退回。當受害人退回差額後，便會收到銀行通知，發現所謂的存款，是由空頭支票存入。而騙徒已封鎖了受害人，受害人方知受騙。消息指，最大一宗損失金額牽涉21萬元。

警方檢獲男子犯案時所穿衣物。（羅日昇攝）

警員一連兩日（9至10日）採取拘捕行動，於全港拘捕了10人，包括7男3女（年齡介乎31至63歲）。當片包括一名男骨幹成員及其女友。警方調查發現，他在38宗案件中，共親自存入了70張支票，並且用自己的手提電腦，偽造一些入數紀錄 。據悉，其餘被捕人均為支票持有人。目前，集團骨幹成員正被警方扣留調查，其他被捕人士則獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。警方指，會繼續追查集團其他成員。

警方新界北總區重案組高級督察吳斯軒表示，探員昨日（9日）在中環區埋伏，發現該名男骨幹正在銀行入票，時機成熟下。警方將他拘捕，並在男子以及其女友同居的住所內，搜獲現金、大量電話卡、不屬於被捕人的支票簿、銀行卡，以及之前犯案時身穿衣物。另外，警方亦檢獲一些犯案得益，包括一些名貴手錶、奢侈品，港幣總值達170萬元。

警方新界北總區情報組高級督察譚明珠（左）及重案組高級督察吳斯軒（右）交代案件。（羅日昇攝）

警方呼籲市民，在網上出售任何物品或出租單位時，或是開辦任何課程，應提高警惕。尤其對方聲稱自己轉帳錯金額時，應格外小心。另外，市民不應單憑入數紙或銀行交易紀錄， 判斷交易是否成功；一定要查詢自己銀行戶口裡面的可用結餘，才能確認交易是否成功轉帳 。

警方建議，市民下載「防騙視伏App」應用程式，評估交易風險，有關應用程式可查閱，銀行戶口及電話號碼，有否牽涉任何的騙案，判斷交易風險 。