扮消防員呃飯食｜29歲男實為巴士司機　向其中1名女事主「變身」

一名自稱任職消防員的男子，相約女網友到元朗西餐廳晚膳後，「借屎遁」離開「呃飯食」；女事主在threads發文大呻，引起迴響。警方昨日（9日）在屯門區拘捕一名29歲男子，揭發有人在Heymandi結識及相約3名女子用膳「騙財」，涉款約3,800元。



涉案男子「真職」曝光，消息稱他的真正職業為巴士司機，分別於Heymandi、Telegram及threads結識3名分別31、34及46歲女受害人，其中兩名事主均於元朗教育路同一間壽司店被騙；46歲事主則於旺角一間日式放題被騙；事後她們分別以電子報案、或親身前往警署報案。據了解，疑犯只向其中一人聲稱自己任職「消防員」，其餘兩人並沒有特別提及職業，用膳後會以信用卡被盜為由「呃飯食」。



樓主指男方大呻遭人盜用信用咭而要求她先付款。 （Threads圖片）

警方較早前表示，元朗警區刑事調查隊第12隊人員接手調查後，昨日（9日）在屯門區拘捕一名29歲男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」，已獲准保釋候查。

警方指，早前接獲多宗報案，指一名男子懷疑於網上社交應用程式Heymandi結識異性後，分別相約3名女受害人到餐廳用膳，並聲稱會繳付相關費用。其後，男子利用不同藉口要求受害人先代為付款，再藉機離開並拒絕償還相關款項。受害人與對方失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。案中涉及金額約3,800元。

二人餐要價逾1,400元，有牛扒及海鮮拼盤等美食。（Threads圖片）

事源日前其中一名被騙的女網民，在Threads發文講述事件經過，她指在交友App結識一名男子，對方自稱是消防員，其約她到朗屏一間西餐廳共晉晚餐，二人叫一份海鮮牛扒餐超過1,400元，男方再額外加多半打特價生蠔，埋單要1,630元。

女網民表示，男方食飯時不斷發愁，指被人盜用信用咭，遭人簽了20萬元咭數，「鋪好哂路畀我睇」，至結賬時男方要求女網民先付款，再給她現金付餐費。由於這餐晚飯價錢貴，樓主表示可以「AA制」承擔一半，男方還約她去行山，以減低她的戒心。但當兩人走到停車場取車時，男方竟「借屎遁」表示要去廁所「爆石」，及後沒有再出現。

二人餐要價逾1,400元，有牛扒及海鮮拼盤等美食，男方再額外加多半打特價生蠔。（Threads圖片）

男方之後在App封鎖她，港女始察覺自己被騙，大鬧「X街！我呢世人都未食過咁貴嘅一餐飯，正人渣！好X嬲」，幸而她當日有拍下男方照片，為免更多人中招，決定在網上公審他，「推爆佢！唔該！」。

消防處前日（8日）指留意到有人在網上發布帖文，帖文中提及一名男子自稱消防人員，表示該男子並非消防處屬員。由於該男子涉嫌假冒公職人員，處方已將事件交由警方跟進，並會全力協助警方調查。