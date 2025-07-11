暴雨MMA｜上水6男互毆　南亞男背囊當流星槌揮舞　本地男撐傘抵擋

網上流傳一條影片，顯示一批身穿淺綠色制服和便服的男子在雨中打鬥，片中可見，現場是上水新豐路近巡撫街，當時正值下雨，他們冒雨打鬥。其中一名身穿制服的南亞裔男子倒地、和另一名白衣男子扭打，傘子打開跌在地上，南亞裔男子起身還擊2繼而打向1名同樣身制服的本地男子，之後彎腰取起背囊，本地男立即還手；另一名南亞裔男子見狀襲擊本地男。



其中一名身穿制服的南亞裔男子倒地和另一名白衣男子扭打。（網上影片截圖）

南亞裔男子起身還擊，繼而打向1名同樣身制服的本地男子。（網上影片截圖）

當南亞男取起背囊後，將背囊當作流星槌揮舞，附近1名身穿黑白色上衣的男子撐傘抵擋，打到傘子飛脫。南亞男孭好背囊後，見到一名黑衣男子正在舉起手機拍攝，於是上纏鬥，其他人見狀加入，眾人邊打邊走，往符興街方向冒雨奔跑，離開拍攝範圍。

南亞裔男子起身還擊，繼而打向1名同樣身制服的本地男子。（網上影片截圖）

南亞男之後彎腰取起背囊，本地男立即還手，另一名南亞裔男子見狀襲擊本地男。（網上影片截圖）

其間不斷有人表示「唔好郁手」、「唔好還手」、「唔可以打架」、「報警」，亦有外國人低呼「shxt」。

警方表示，昨日（10日）下午5時16分，4名本地男子年齡介乎19至23歲，在上水新豐路63號過馬路時，其中一名21歲本地男子和兩名非華裔男子有肢體碰撞，雙方繼而打鬥，19歲陳姓男子和20歲何姓本地男子分別手部或頭嘴手部受傷，清醒送往北區醫院接受治理，案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，交由大埔警區刑事調查隊跟進，正追緝兩名年約20至30歲非華裔男子。

當南亞男取起背囊後，將背囊當作流星槌揮舞，附近1名身穿黑白色上衣的男子撐傘抵擋，打到傘子飛脫。（網上影片截圖）

當南亞男取起背囊後，將背囊當作流星槌揮舞，附近1名身穿黑白色上衣的男子撐傘抵擋，打到傘子飛脫。

據了解，該4名男子來自同一間建築業學校，屬於同學關係。

另外，天文台昨午3時30分改發黃色暴雨警告信號，換言之，是次案件在黃雨下發生。