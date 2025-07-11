警搗屯門單位檢50公斤可卡因值$3900萬　兩內地男收$2000管倉被捕

警方昨日（10日）在屯門一個住宅單位搜獲約50公斤懷疑可卡因，市值逾港幣3900萬元。經初步調查，警方拘捕2名內地男子，相信他們收取販毒集團2000元人民幣報酬，負責管理倉庫及「睇水」。二人將被暫控兩項販毒罪，案件將於星期一（14日）在屯門裁判法院提堂。



警方檢獲證物。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組3A隊高級督察何灝庭陳述案情，指毒品調查科人員經過深入調查，昨日（10日）在屯門一個住宅單位外，截查一名從單位步出的內地男子，並在其身上的背囊搜獲1公斤懷疑可卡因磚，於是押解該名男子返回單位，再發現49磚各重1公斤的懷疑可卡因磚，警方隨即以「販運危險藥物」罪將他拘捕。

警方檢獲懷疑可卡因磚。（黃偉民攝）

探員於同一時間在該住宅大廈外，截查另一名形跡可疑的內地男子，警方經調查後，遂同樣以「販運危險藥物」罪將他拘捕。

據了解，涉事住宅單位已租住約2至3個月，相信販毒集團運作2至3個月。警方相信姓詹及劉（26歲及29歲）的內地男子為同夥，被捕當日以旅遊名義來港，懷疑有人被販毒集團招攬，分別接受2000元人民幣的金錢報酬，擔任管倉及及「睇水」角色，二人均報稱無業，現正被扣留調查，將被暫控兩項販毒罪，案件將於星期一（14日）在屯門裁判法院提堂。

販毒屬非常嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方將繼續從源頭打擊，全方位阻止毒品流入本港。

毒品調查科行動組3A隊高級督察何灝庭陳述案情。（黃偉民攝）