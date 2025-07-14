海關元朗搗鐵皮屋私煙倉拘兩男　檢$2000萬貨疑圖出口海外賺差價

海關今日（14日）於元朗搗破一個鐵皮屋私煙儲存倉庫，檢獲約450萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約2,000萬元，應課稅值約1,500萬元。行動中，人員共拘捕兩名男子，他們報稱為鐵皮屋負責人，現正被扣留調查。



海關於現場亦檢獲量全新的包裝物料，以及用作偽裝的貨物，亦有部分私煙被藏在淨水機紙盒內，相信打算不法分子將私煙重新包裝後，出口到煙稅較高的國家，以賺取差價。



海關於元朗搗破一個鐵皮屋私煙儲存倉庫，檢獲約450萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約2,000萬元，應課稅值約1,500萬元。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級督察沈焜交代案情指，關員今日下午突擊搜查一個位於元朗迎新村的鐵皮屋，並在鐵皮屋內檢獲約450萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約2,000萬元，應課稅值約1,500萬元。行動中，海關拘捕兩名分別29歲至62歲的涉案男子，他們均報稱是該鐵皮屋的負責人，將被押返海關總部大樓繼續扣留調查。

沈焜續稱，海關留意到不法分子利用偏僻的鐵皮屋收藏私煙；在現場檢獲的私煙中，除了包括香港較不常見的香煙品牌外，還發現有大量全新的包裝物料，以及用作偽裝的貨物，場內亦有部分已完成重新包裝工序、內藏私煙的貨物。據了解，不法分子將私煙藏於淨水機紙盒內，又用普通衣物作為掩飾。

不法分子將私煙藏於淨水機紙盒內。（林振華攝）

海關相信，不法分子打算將私煙重新包裝後，出口到煙稅較高的國家，以賺取差價。目前，案件仍在調查當中，海關會深入調查這批私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關重申，走私屬於嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民切勿以身試法。