58歲主婦抖音誤交騙徒發展網戀　遭引誘到假網站投資痛失逾$600萬

網上情緣騙案再三出現，單在過去兩周，警方已接獲逾50宗同類報案，騙款共逾1,800萬港元。其中一名58歲本地主婦透過社交平台「抖音」認識騙徒，發展成網戀，被對方引誘在虛假銀行證券網站泰資股票，最終痛失逾600萬元。



據了解，騙徒今年3月在女事主的抖音影片帖文留言，引起事主注意。雙方交換WhatsApp號碼聊天，更發展為網絡情人。騙徒其後引誘事主利用其提供的連結，進入一個虛假銀行證券網站投資股票，事主不虞有詐，在偽冒網站內註冊。在今年4月至6月期間，事主按照一名自稱相關證券網站客服人員的騙徒指示，透過電子銀行，分84次向帳戶存入共632萬元。

投資初期，事主曾成功獲利並提現約2.8萬元利潤，惟她其後打算再從戶口提款時，客服要求她支付行政費用，她始發覺受騙，於本月初報警求助。案件交由深水埗警區刑事調查第一隊跟進。

警方提醒市民提防網戀陷阱，以防墮入騙局。（fb CyberDefender 守網者）

警方在守網者網站提醒市民，網上交友要女小心，慎用交友軟件，切勿透露個人資料，亦不要按入任何可疑連結或下載任何不明程式；同時要提防回報高得不切實際的投資計劃，面對所有轉帳金錢要求，必須停一停，諗一諗，慎防墮入網戀陷阱。市民如有懷疑，可利用「防騙視伏APP」或警方的「防騙視伏器」（https://cyberdefender.hk/scameterplus/），檢查網址、電話、收款帳戶是否有詐。