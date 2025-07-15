屯門中學髮長風波｜父指副校舞剪危及兒子　促檢討校規不介意受罰

屯門BAND 1學校「宣道會陳瑞芝紀念中學」爆出學生頭髮過長風波，今日（15日）驚動警方。據了解，事件涉及一名15歲男學生，父親與校方交涉數月無果，有指一名副校長曾亮剪刀，要求男生自行剪髮，最終父親報警。



案中男生的父親，親向《香港01》解釋事情始末，他引述兒子的說法，指有關副校並非要求兒子自行剪髮，而是與兒子獨處期間，曾揮舞剪刀，他有感此舉對兒子構成人身威脅始報警。父親指，兒子由中一起，已因髮長過眉問題與校方糾纏，惟他認為校規不合時宜，促學校重新檢討，「唔介意我個仔做全港第一個因為頭髮過長被停學嘅學生。」有前教職員則指有關副校為人友善，不認為他會虧待家長或學生，質疑是校方管理層將重擔壓在副校身上。



警員接報到場，現場受到控制，正調查事件起因。（馬耀文攝）

父親表示，其15歲兒子準備升中四，品學兼優，全班考第一，不但從未犯規，亦曾屢獲優點。但由中一開始，校方指他髮長過眉，違反校規，要求剪短；惟父親認為校規已不合時宜，遂多次向校方交涉，惟他指校方態度保守消極，最終驚動校監。雙方今年5月26日會面後，校方態度依舊，最終兒子被記缺點。

及至昨日（14日），兒子尋找一名姓郭副校長，要求再約時間與父親交涉相關事宜。父親引述兒子表示，當時二人獨處，該名郭副校態度差劣，且一度揮舞剪刀，因此感到十分驚慌。他聞言感事態嚴重，認為有關舉動對兒子構成人身威脅，今日（15日）親往學校要求交代，但等候良久，該名郭副校長才現身聲稱校長不在，最終父親報警處理。

涉事為屯門BAND 1學校「宣道會陳瑞芝紀念中學」。（馬耀文攝）

父親強調，報警是因為該名副校長曾對兒子作出危險行為，希望警方徹查事件，並非因為兒子被罰而投訴。他又指，父子二人均接受記缺點處分一事，只是因為副校舉動，兒子情緒受到影響。

父親認為，校規應該與時並進，不應封建保守、停滯不前，「已經係好老土嘅諗法，髮飾應該自由。」他會繼續要求校方重新檢討校規，「我唔怕學校所謂嘅懲罰，唔介意我個仔做全港第一個因為頭髮過長被停學嘅學生。」

警員到涉事學校調查。（馬耀文攝）

一名前教職員則向《香港01》指，校方將不少重擔落於姓郭副校長身上，包括處理不少人事及家長投訴問題，他認為郭副校為人友善，不會做出虧待學生或家長的行為。

現場為屯門友愛路7號宣道會陳瑞芝紀念中學。（馬耀文攝）

案發於今日（15日）中午12時33分，警方接報屯門友愛路7號宣道會陳瑞芝紀念中學發生糾紛，一名教職員與一名家長因故爭執，家長報警。

宣道會陳瑞芝紀念中學回覆《香港01》查詢表示，學校已開內部調查，並積極配合相關家長及警方的跟進工作。據校方了解，涉事家長已向警方報案，相關案件經警方調查後，已正式交回該校處理。為保護學生私隱，學校在此階段不便透露更多細節。

該校又稱，將秉持客觀、公正及嚴謹的態度，深入調查事件相關事實，並會依據調查結果採取適切的跟進措施，期望盡最大努力保障學生之權益及校園秩序。同時，校方已按程序向教育局報告此事件，並會為受影響人士提供適切的心理輔導服務。