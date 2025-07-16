辦飯局誘用加密幣投資石油　呃118人$320萬　4女涉串謀詐騙被捕

警方自上月底起接獲多名市民報案，懷疑自己誤墮加密貨幣投資騙局。受害人指，不法分子邀請他們參加一個名為「DGCX 鑫慷嘉投資平台」舉辦的宣傳飯局，以「高回報」作招徠，誘騙他們購買加密貨幣投資杜拜石油，受害人最終均未能取回投資本金。截至今日（16日），案件共涉及118名受害者（33至80歲），總損失金額達港幣320萬元。



警方經調查後，昨日（15日）在灣仔及大埔區，以「串謀詐騙」拘捕4名本地女子（33至61歲）。她們涉嫌舉辦宣傳飯局、招攬至少118名受害人，並收取及處理約港幣390萬元的投資本金。所有被捕人正被扣查。



據了解，騙徒特別針對50至65歲、臨近退休或從事服務行業人士，他們通常透過朋友介紹，並被「有得賺」吸引入局，對加密貨幣或投資石油認識不深。 單一最大損失案件涉款28萬港元，受害人是一名69歲退休女子。



案件共涉及118名受害者，總損失金額約為港幣320萬元。（林振華攝）

騙徒辦多場大型飯局 誘騙受害人投資杜拜石油衍生品

新界北總區重案組第2B隊接手調查案件，發現受害人於數月前被邀請到大埔一間酒樓，參加一個名為「DGCX 鑫慷嘉投資平台」（下稱DGCX）的宣傳飯局。席間有兩名主持人以「日息兩厘」、「招攬晉升賞金制」等高回報作誘餌，誘騙受害人下載DGCX手機投資應用程式，聲稱可投資杜拜石油衍生品，並透過一個名為「TTChat」的通訊應用程式，向平台客服獲取投資回報編碼。受害人即場將現金交予該兩名主持人作為投資，其後在投資應用程式中看到資金進帳，便信以為真。據悉，騙徒曾舉辦6場飯局，每次約有80至100人出席。

以「軟方法」建議減少提取收益 限充值次數金額鼓勵拉人入局

新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆表示，案中只有少數受害人曾透過該兩名主持人，以現金方式提取少量投資收益，而每次提取均需扣除10%行政費。直至今年6月底，平台客服突然以「公司稅務問題」為由，向投資者收取額外10%「解凍費」，並限制受害人的提現金額。受害人未能成功提取本金，懷疑受騙，繼而報案。

據了解，曾有受害人成功提款，但次數少於10次，金額通常為數千至1萬元以內。騙徒以「軟方法」建議受害人不要提取太多收益，以免手續費過高和令投資回報減少。另外，平台限制特別之處在於每人只能充值一次，最多充值1萬加密貨幣（約港幣7.8萬元），若想投入更多資金，便需找親友開設新帳戶；騙從亦鼓勵成員介紹更多人加入，獲取更多介紹費。

真交易所遭冒名行騙 內地逾200萬人上當 失130億人民幣

警方證實，DGCX手機投資應用程式是一個虛假的交易平台，投資者的資金根本沒有被用作任何投資。相反，部分資金相信是用來應付其他投資者的提現。根據內地報道，DGCX騙局自2023年起已在內地出現，超過200萬名受害者損失130億元人民幣。

事實上，DGCX確實是一間位於杜拜的黃金及商品交易所，但他們已於2025年4月8日在官方網站發表聲明，指出交易所與中國內地並無任何合作關係，亦從未授權或開發DGCX手機投資應用程式。

據悉，今次案中4名被捕女子報稱無業或家庭主婦，部分曾參與類似的內地宣傳活動，或與內地詐騙集團有關聯。警方於行動中檢獲7部手提電話及5張銀行卡，將會繼續追查受害人的資金流向，並會適時採取進一步拘捕行動。

新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆現交代案情。（林振華攝）

警方提醒市民，加密貨幣、石油衍生品、貴金屬等均屬於複雜的投資項目，容易成為不法之徒的詐騙工具。不法之徒往往會針對投資經驗較淺的市民，利用現金交易的手法騙取金錢。市民大眾在選擇這些投資項目之前，應多加了解並諮詢專業人士的意見，切勿輕信「低風險、高回報」的利誘。

如有市民懷疑自己墮入DGCX騙案，請即聯絡新界北總區重案組第2B隊電話3661 3366。市民亦可致電防騙熱線18222求助。