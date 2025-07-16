88歲翁遭假女婿電騙失$1.1萬　騙徒食髓知味再索錢　警埋伏拘兩人

警方昨日（15日）接獲一名88歲男子報案，指一名男子來電冒認為其女婿，並聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。受害人其後將1.1萬元交給騙徒。受害人家人得悉事件後，懷疑他被騙。



今日（16日）早上，葵涌分區特遣隊在調查期間，得悉騙徒再要求受害人繳付15萬「保釋金」並相約交收。人員隨即部署埋伏行動，同日中午在葵涌拘捕一名40歲本地男子及一名持香港身份證的27歲越南籍女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。兩名被捕人現正被扣留調查。案件現由葵青警區刑事調查隊第五隊跟進。



警芳在葵涌拘捕一名40歲本地男子。（警方提供）

人員隨即部署埋伏行動，同日中午在葵涌拘捕一名40歲本地男子。（警方提供）

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

警方呼籲如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享有關防騙訊息，避免他們成為受害者；市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方指，為確保葵青區內的社會治安，葵青警區會繼續保持高姿態巡邏以及迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲各位市民切勿以身試法。