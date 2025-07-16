深水埗兩唐樓單位淪私煙倉　45歲非華裔男後巷補貨斷正被捕

海關今日（16日）於深水埗展開代號為「迅雷」的反私煙行動，搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲約100萬支私煙，市值約450萬元，應課稅值約330萬元。行動中，海關拘捕一名45歲非華裔男子，相信他為分銷私煙團夥的骨幹成員，負責管理和營運倉庫。



行動中，海關拘捕一名45歲非華裔男子，相信他屬分銷私煙團夥的骨幹成員，負責管理和營運倉庫。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任麥頌賢交代案情指，關員今日下午在深水埗桂林街的私煙零售黑點附近巡查時，發現一名男子形跡可疑地搬運私煙，隨即上前截查，搜獲約7萬支懷疑私煙。

隨後，關員在附近後巷、兩個分別約100平方呎及150平方呎的唐樓地下單位內，分別再檢獲約8萬支及85萬支懷疑私煙。初步調查顯示，兩個私煙儲存倉庫已運作約3個月，專門供應私煙予上述零售黑點。被捕男子為分銷私煙團夥的骨幹成員，負責管理和營運倉庫，被截查時正準備前往黑點補貨。

海關估計，不法分子利用鬧市中隱蔽的後巷單位分開存放私煙，並透過四通八達但人跡罕至的後巷運送，企圖以此降低被海關偵查的風險。

「迅雷」全港執法行動仍在持續進行中。海關將繼續根據風險評估和情報分析，採取多管齊下的執法策略，從儲存、分銷到販賣各環節全力打擊私煙活動。

海關強調，買賣私煙均屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁兩年。市民如發現任何私煙活動，可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶，以及網上表格舉報懷疑私煙活動。