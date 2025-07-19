私院前線之苦｜工友捱出傷病卻寧痛不休　機構推工時伸展冀減勞損

本港邁向高齡化社會，安老服務需求殷切。私營安老院舍前線員工的工作繁重，照顧院友的日常工作流程，包括上午洗澡、派飯及餵食五餐、安排做運動、更換床鋪等等。日復日重複彎腰扶抱、轉移長者，令勞損痛症如影隨形。有工友膝蓋勞損要「打六針」，也有人患肩周炎「痛到好似畀針拮」。面對傷病，員工寧痛不休，原因各異，有人是為了賺錢糊口，亦有人擔心缺勤會影響工作進度，部分人則是覺得看一兩次醫生耗時傷財，亦難以治癒，便乾脆不求醫。



為改善前線員工勞損問題，明愛自去年起與15間私院展開合作，透過導師親身指導和短片形式推廣工時集體伸展運動。參與計劃的院舍負責人樂見員工的身心向好轉變，亦鼓勵同行關注員工健康，促成「三贏」局面。



前線員工如護理員、保健員，需每日重複彎腰扶抱、轉移長者。（楊凱力攝）

自願無薪提早返工「打仗」 確保工作妥善完成

「我驚我時間拿捏得唔好，我寧願早啲返。」位於深水埗的德福護老中心，規定每天早上7時至9時半為所有院友洗澡。護理員梁詠雅一人負責約12位院友，為預留時間應對突發事件，朝七晚四的她已習慣提早半小時上班，在備好工具和查看院友身體狀況後，隨即「開波」工作。

同樣早上7時上班的保健員吳秋桂，考慮通勤時間，清晨5時45分便要起床。她亦會提早15分鐘、於6時45分抵達院舍與夜更同事交接，了解院友情況。隨後便馬不停蹄開始巡院、備奶、派藥和協助護理員工作等，片刻不停。

明愛荔枝角職工中心註冊社工黃曉敏（Helen）指，不少工友形容早更工作猶如「打仗」。即使無薪，亦願意提早半小時，甚至一小時上班，僅為趕在下午前完成洗澡、備餐及餵食等任務。「佢哋覺得7點準時返工都做唔切，真係好似平時打仗，休息或者喝水去廁所嘅時間都冇。」基於長者的性格差異及個人需要，工友需要在耐心照顧及效率中取得平衡，絕非易事。

Helen指，不少工友形容早更工作猶如「打仗」。即使無薪，亦願意提早半小時，甚至一小時上班，僅為趕在下午前完成洗澡、備餐及餵食等任務。（劉棹衡攝）

食藥熱敷鎮痛貼不奏效 僅單手可用堅持開工

吳姑娘曾在內地從事護理行業約6年，移民來港後在院舍先後任職護理員及保健員。轉眼24年過去，每日反覆彎腰扶抱、抬移長者，不幸誘發筋膜炎和肩周炎。她憶述病發時彷如「針拮」，若不慎撞到患處更會痛得原地僵直。吳姑娘曾服用止痛藥、用熱水袋熱敷，貼鎮痛貼，但收效甚微，僅起紓緩作用。病灶使她夜不成寐，到疼痛難耐時，吳姑娘亦曾問診中醫、做針灸，唯獨未曾因病請假，工作時寧以另一隻手代勞或請同事稍為幫忙，也不願離開工作崗位。

吳姑娘憶述肩周炎病發時彷如「針拮」，若不慎撞到患處更會痛得原地僵直。（劉棹衡攝）

非護理業出身的梁姑娘入行5年，有健身及瑜伽的習慣，她亦知悉每日重複動作易招損傷，會緊記物理治療師及吳姑娘所教授的正確扶抱動作，幸未出現勞損情況。不過，周遭同事因工勞損的情況觸目皆是。她分享，曾有新入職的同事因未掌握適當的力度和姿勢，而扭傷腰。更有較瘦削的同事膝蓋勞損嚴重，需於患處打六針治療。

梁姑娘有健身及瑜伽的習慣，幸未出現勞損情況。（劉棹衡攝）

工友傷痛纏身仍不停工 社工剖析3大原因

中心亦不時會接觸到勞損嚴重的工友。Helen憶述，有一位工友的腳部已勞損致舉步維艱，只能「趷下趷下」步行，但他依然選擇忍痛繼續上班。她續指，前線員工諱疾忌醫的情況極為普遍，箇中原因有三：一是工友擔心「手停口停」，休假求醫變相少一天薪水；二是單次求醫問藥未必能根治，亦是額外沉重的經濟負擔；三是憂慮缺席會影響院舍日常工作。勞損工友往往到難以忍受才會選擇求醫，但情況已惡化至難以控制的境地，連帶影響日常生活及情緒健康。

主管親歷痛症不願員工重蹈覆轍

德福護老中心主管丁玲麗在安老服務業打拼30多年，親歷廚房助理員、護理員、保健員等崗位。日復日的體力勞動令她身患痛症，背部更曾開刀做手術，故深知前線員工的不易。如今任職管理層，丁姑娘發現員工身心健康與服務質素息息相關，頻繁生病休假更會打擊團隊士氣，「如果你一陣間呢個請假嗰個請假，大家就覺得，哎呀今日好少人，身體本來就有壓力，越有壓力越容易出錯。第一有痛症，第二會出錯，第三對長者利益都會受損。」

如今任職管理層，丁姑娘發現員工身心健康與服務質素息息相關。（劉棹衡攝）

輔助器材反拖慢效率 員工：攞到嚟我已做完

因此，丁姑娘總是想辦法幫助員工減輕負擔，故10多年前曾購入一部「加細版」的起重扶抱機。然而，起重機僅用數次，便擱置一旁，因院舍主要提供獨立宿位，房內擺放床榻、桌椅和儲物櫃後，空間已所剩無幾。「加細版」的扶抱機雖能擠進門口，但難以轉彎，護理員更是寸步難行。

丁姑娘10多年前購入一部「加細版」的起重扶抱機，望減輕員工勞損。（劉棹衡攝）

保健員吳秋桂回想，她只有在開初培訓時曾用過扶抱機，正式工作時從未使用過。私院員工每日與時競賽，追求效率下，寧願靠人力扶抱。「我哋想快啲去完成工作，等你攞到部機嚟，再set（設置）得嚟，我已經做完。」

護理員梁詠雅則指，要將長者由床轉移至機器需要3名員工，「由床到門嘅距離都可能有一呎，變成我哋要三個同事去摵呢一呎。咁我不如用扶抱帶......我由一呎可能變半呎，又有扶抱帶嘅幫助，咁我就可以慳一位員工，由三位變兩位。」過去面對體重逾80公斤的男院友，員工寧三、四人協作，以扶抱帶為輔作扶抱及轉移，亦不願使用機器。

八成半工友30天內曾有身體部位疼痛不適

明愛荔枝角職工中心於去年10月至今年6月以問卷形式訪問206私院員工，當中有約八成五（85.9%）受訪者在過去30天内，身體曾在一個或多個部位出現疼痛、不適或麻痺的情況，其中以肩膀、腰部及頸部最為常見。逾九成（92.7%）受訪者相信以上勞損與工作內容有關。

私院推行工時做伸展運動 員工身心有轉變

為了改善私院員工勞損問題，中心於2024年末與15間院舍合作，展開「Work Smart 院舍職場健康實踐計劃」。首階段安排導師親授員工正確的伸展動作及相關知識。隨後員工可跟隨特別設計的短片每周持續地伸展，由院舍自行安排一至兩天預留約30分鐘供員工集體運動。

作為首批參與計劃的院舍，丁姑娘憶起導師開初授課時，笑道：「同事從第一次剛開始嘅『畀面』，到第二次嘅『盼望』，第三次感到好開心，第四次嚟得太少、機會太少。」院舍獲得明愛的伸展運動短片後，丁姑娘隨即安排每周三的中午12時15分至45分為運動時間，屆時十多名員工會跟隨短片一同伸展，同時預留1至2位員工「看場」，應付突發情況。計劃如今推展已逾半年，丁姑娘見證員工的身心向好轉變，倍感欣喜。

Helen也樂見有工友因計劃成功建立運動意識和習慣，「因為成日做，佢慢慢記住咗啲動作，所以一得閒，唔只規定30分鐘。喺院舍都會做下（伸展）動作，同埋會記住幾個自己特別痛嘅部位去做（伸展）。」她亦盼望，私院業界可以重視和注重員工職安健的氛圍；更多院舍可以將每天至少30分鐘的集體伸展運動的時間，納入日常工作流程，成為工作的一部分。

丁姑娘會與員工跟隨短片一同伸展。（劉棹衡攝）

社工：改善職安健不應只是口號

目睹職場伸展計劃的益處，丁姑娘與其他院舍開會面談時，亦有鼓勵他們參與，惟院舍各自有難處和考慮，推廣並非易事。Helen指，院舍普遍能完成首階段計劃，即允許導師上門帶領員工做伸展，但當談及將其納入工時，負責人往往會躊躇，因私院的工作流程本就極為緊湊。她認為，改善前線勞損最大的挑戰在於，現時私院業界未有關注或重視員工職安健，「要去改善員工嘅健康，唔係一句口號，或者唔係一兩間院舍就可以做得到，其實係要成個大環境或者成個制度，一齊去推動同支持。」