私院前線之苦｜勞損背後　人手緊絀工時過長成常態　業界沉痾待解

私營安老院舍前線員工勞損痛症纏身，不僅因大量重覆性的體力勞動，更是深層次結構性沉痾。有社工表示，護理員或保健員普遍被認為是「厭惡性工作」，私院在工時、工作量與福利待遇上更難與津助院舍匹敵，令年輕新血望而卻步。結果填補空缺的往往是年過半百的員工，形成「以老護老」的局面。另有經營者指，經營環境轉差，面對入住率下降及租金上漲的雙重夾擊下，壓縮了調整工資待遇的空間，難以挽留舊人。最終形成一種惡性循環，私院長期人手緊絀，致員工工時、工作愈加沉重，勞損加劇，薪酬卻未如理想。



有護理員穿戴腰封保護腰部。（劉棹衡攝）

私院福利欠奉難吸新血 以老護老、工時失衡成常態

私營安老院舍員工的勞損問題，深植於其結構性的困境。明愛荔枝角職工中心註冊社工黃曉敏（Helen）指，中心接觸到的本地護理員平均年齡約為60歲或以上，50歲以下的員工甚少。

私院難以吸引新血，特別是年輕一輩。即使他們有意投身行業，亦寧選擇津助院舍而非私營院舍。津院普遍實施三更制，每日工時約為8至9小時，年假可達12日；而私院則普遍採用兩更制，工時約為10至12小時，甚至需要額外加班至14小時，卻僅按最低勞工法例提供7日年假，可見私院待遇及福利較遜色，難以吸引並留住人才。

此外，安老院舍工作涉及大量體力勞動，前線員工每日需執行大量急促和重複的動作，如扶抱、轉移長者等，加上輔助工具匱乏，令前線、尤其是年長員工身體勞損嚴重。

根據安老院規例，在上午6時至晚上10時的指定10小時內，最低人手比例規定為1比20，即一名護理員需照顧20名長者；10小時以外的任何時間則為1比40，即一名護理員需照顧40名長者。嚴苛的人手比例，無疑加劇前線員工的工作量，使勞損問題雪上加霜。

經營環境轉差 私院難加薪留住人才

德福護老中心主管丁玲麗從事安老服務業30多年，從低層做起，至今擔當管理者的角色，深知人手緊絀和長工時會造成前線人員流失，但院舍亦要考量開支、發展各方面的平衡。目前其院舍共有67個床位，共有逾30名員工。為挽留人才，丁姑娘以往每年四、五月，都會上調一次薪資，唯獨今年被業主加租逾15%，加上經濟環境轉差，入住人數減少。

她心有餘而力不足，慨嘆：「有啲員工跟住我哋已經廿幾年了，所以你點樣吸引佢，唔止係口上講吸引佢，你喺薪酬待遇都要幫到佢，才能夠吸引到呢啲人才。今年嘅經營環境好差，我哋都有好多局限性。」面對員工流失，丁姑娘亦需要持續登報招聘，避免前線壓力過重。