荃灣石圍角邨火｜墮斃男與單位戶主同住　疑曾爭執　消防指有可疑

荃灣石圍角邨石桃樓一單位今午（18日 ）發生火警，一名男子墮樓，送院不治。火警中，大批居民疏散，有少女手抱愛貓逃生，一名92歲老婦吸入濃煙不適送院。警方及消防晚上交代火警詳情，消防處新界南分區副指揮官李浩賢、消防處高級救護主任王榮熾、警務處荃灣區助理指揮官（行動）許震豪智見傳媒。



消防及救護表示，一名男子被發現倒臥在石桃樓地面，昏迷不醒，懷疑從高處墮下，送往仁濟醫院後不治。人員亦在18樓一單位救出一名女士，她吸入濃煙不適，被送往仁濟醫院。

起火單位面積6米乘5米，嚴重焚毀，走廊外嚴重熏黑。消防首先收到火警報告時，火勢十分大，到場後嚴重焚毀，情況不尋常；此外，人員亦收到訊息，單位戶主與死者有爭執情況出現，認為起火原因有可疑。火警調查專隊及消防犬正調查有否燃劑，暫時未有發現。

警方表示，下午4時06分接獲多名市民報案，指石桃樓1720室發生火警。4時11到達後，發現一名男子倒臥大廈對出空地，送院後至4時37分證實死亡。經調查後，死者由起火單位墮下，身份有待調查確定，但相信死者與單位戶主同住。目前，警方將案件暫列作「火警」處理，交由荃灣警區重案組第二隊接手跟進。呼籲任何人如有任何資料提供，致電36612403與警方聯絡。

一名老婦吸入濃煙不適送院。（王譯揚攝）

火警發生於今日（18日）下午約4時05分，石圍角邨石桃樓一單位起火，驚動多人報警，逾80人疏散，有少女手抱愛貓逃生。消防趕抵花近25分鐘將火救熄。

火警期間，一名男子墮樓，倒臥大廈對開，由救護車送往仁濟醫院搶救後，證實不治；另有一名92歲老婦吸入濃煙不適送院。現場影片可見，起火單位冒出大量濃煙，一名男子坐於窗邊；事後單位嚴重焚毀，窗戶爆裂，下層晾衣架變形；樓上數層外牆亦嚴重熏黑。

街坊莫先生稱，當時路經石桃樓對開，突暈聞「砰」一聲巨響，「喺我面前跌落嚟，成個人趴喺度，畀佢嚇死！」當時樓上亦有回收環保物料的工人，他們幸無受驚。莫先生稱，未有目擊該名男子墮樓經過，但當時該單位「火觸緊，冇爆炸聲」，亦不敢貿然移動墮樓男子。

+ 2