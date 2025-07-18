雍雅軒冒煙｜13歲仔拼多多買煙霧彈　海關：已要求平台守香港法規

葵涌雍雅軒一名13歲男童，疑在內地網購平台「拼多多」買入手榴彈外型的煙霧彈，昨晚（17日）取出保險撞針後不斷冒煙，結果棄於走廊驚動住戶報警，男童事後涉嫌「管有爆炸品」被捕。



《香港01》記者在兩大內地電商平台均找到同款煙霧彈，並可選擇自提及包郵到港。海關回覆查詢時表示，非常關注事件，已主動聯絡相關電商平台，要求進口受管制物品必須嚴格遵守香港相關法例的規定。海關會密切留意相關情況，與警務處保持緊密聯繫，並繼續加強對電商平台的合規推廣。



據了解，被捕男童在拼多多購買3枚M18煙霧彈。

海關強調，一向應用風險管理及情報交流和分析打擊各類型走私活動，亦會在各出入境管制站對旅客、貨物和運輸工具進行監控及查驗，並與相關部門保持緊密聯繫，加強情報交流及採取聯合行動，以防止禁運／受管制物品非法進出香港。

根據《進出口條例》，所有受管制物品必須先獲得有關當局簽發的有效牌照或許可證，方能進出口。海關亦提醒市民，若沒有有效牌照或許可證而把任何受管制物品帶進／帶出香港（無論自攜、郵寄或經代購集運），除了涉案的物品會被充公，違例者也可遭檢控，可能會留有案底。

案發於昨日（17日）晚上10時30分，雍雅軒第二座有樓層走廊冒煙，近300名住客疏散。消防初步於現場發現3顆煙霧彈，警方爆炸品處理課（EOD）到場將煙霧彈放入爆炸品專用的鐵盒內，檢走調查。一名13歲男童涉嫌「管有爆炸品」被捕，交由葵青警區重案組跟進。

消息指，被捕男童早前在內地網上購物平台「拼多多」，以約92港元購入3粒手榴彈外型的煙霧彈，運送到香港後於集運站自取。昨晚男童母親發現單位有濃煙，獲悉兒子買了煙霧彈，他因將煙霧彈的保險撞針取出引致冒煙。

淘寶有關「香港特别行政區禁止或限制輸入物品清單」的頁面。

被捕男童所購的M18煙霧彈，產品介紹稱僅產生煙霧；但按本港法例定義，爆炸品採納較闊的定義，涵蓋任何可引爆或爆炸的物品，或任何可產生煙火效果的物品（如產生強烈煙霧及熱力的煙霧彈），均屬於爆炸品。而根據香港法例，任何未經許可而製造、管有、使用、貯存及運送爆炸品均屬刑事罪行。

然而，記者發現淘寶及拼多多兩大購物平台，可輕易找到大量同款M18煙霧彈及類似產生煙霧效果的物品，且平台顯示購買產品可選擇自提，並無門檻包郵到港，消費者購買幾乎毫無難度，所以13歲男童亦能輕易購得3粒煙霧彈。

而淘寶有關「香港特别行政區禁止或限制輸入物品清單」的頁面中，列明爆炸品「包括但不限於經特別設計或改裝作軍事用途的煙霧、氣體及焰火投射器或產生器、炸彈、魚雷、火箭、導彈、其他爆炸裝置及火藥、『煙火劑』、燃料及相關物質及其混合物等被規定並列於《進出口（戰略物品）規例》附表中的爆炸品」，但實際上平台商戶似未有理會，相關產品亦可送往香港，未知平台有否作出規管。