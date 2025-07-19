荃灣石圍角邨火｜警列縱火及有人從高處墮下　重案組接手調查

荃灣石圍角邨石桃樓一單位昨日（18日）下午發生火警，一名男子墮樓斃命，92歲老街坊走火警時吸入濃煙不適送院。警方將案件列縱火及有人從高處墮下案，交由重案組跟進。



警方及消防昨晚交代火警詳情，消防指當時火勢十分大，單位嚴重焚毀，情況不尋常；同時收到訊息指單位戶主與同住的死者有爭執，認為起火原因有可疑。警方指，兩人關係及死者的身份仍待確定。案件列縱火及有人從高處墮下，由荃灣警區重案組接手，呼籲巿民如有資料提供，致電3661 2403與警方聯絡。

單位嚴重焚毀，單位走廊外嚴重熏黑。（王譯揚攝 / 消防提供）

一男墮樓亡一老婦吸入濃煙不適 約110人疏散

消防處新界南分區副指揮官李浩賢昨日表示，消防處於下午4時06分接報，指石圍角邨石桃樓17樓一住宅單位發生火警。消防於4分鐘後到場，共調派一條喉及一行動小隊滅火，而早於消防到場前兩分鐘，即4時08分，消防已接獲有一名男子墮樓。火勢於4時29分救熄。

行動中，消防一共調派21輛消防車及救護車輛，一共85名消防及救護員。另外，消防接獲多個求助個案，因此調派了兩隊搜救隊進行搜救，一共協助了30名市民疏散到安全地方。另外，有80名住客自行疏散到安全地方。

單位嚴重焚毀，單位走廊外嚴重熏黑。（王譯揚攝 / 消防提供）

起火原因有可疑 情況不尋常 暫沒尋獲助燃劑

消防指，起火單位面積大約6米乘5米，單位嚴重焚毀，走廊嚴重熏黑。消防初步認為起火原因有可疑。消防在接獲火警報告之後，火勢比較大，情況不尋常。而初步收到訊息指，懷疑單位戶主和同住的死者有爭執的情況出現。

消防處高級救護主任王榮熾指，消防處在事件中共出動3輛救護車、兩輛急救醫療電單車及一輛快速應變急救車。 事件中，消防員在石桃樓的地面對出，發現了一名昏迷不醒人士，懷疑該名人士從高處墮下，其後由救護車送往仁濟醫院後，延至4時37分證實不治。消防亦在18樓一個單位救出一名92歲婆婆，她吸入濃煙不適，清醒送往仁濟醫院治理。事件中，約110人疏散到安全位置。

消防處高級救護主任王榮熾（左）、消防處新界南分區副指揮官李浩賢（中）、警務處荃灣區助理指揮官（行動）許震豪（右）交代案情。（王譯揚攝）

荃灣警區重案組跟進案件 呼籲市民有資料聯絡警方

警務處荃灣區助理指揮官（行動）許震豪智表示，涉事單位為石桃樓1720室，初步相信死者是從火警發生單位高處墮下。死者身份是有待進一步調查確定。警方目前暫時將案件列為「 火警」， 由於案件涉及傷亡，案件交由荃灣警區重案組第二隊跟進。

一名老婦吸入濃煙不適送院。（王譯揚攝）

火警發生於今日（18日）下午約4時05分，石圍角邨石桃樓一單位起火，驚動多人報警，逾100人疏散，有少女手抱愛貓逃生。

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