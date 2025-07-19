女賊戴假髮變裝 偷奶粉藥物轉售時人贓並獲 藥房2男接贓同被捕
警方在今年3月至6月期間，共接獲15宗全港多區的店鋪盜竊報案，總損失財物達2.5萬元。經過情報分析、深入調查以及翻查大量閉路電視，警方成功鎖定一名44歲本地女子，並於昨日（18日）展開「輝映」行動，在女賊轉售贓物至藥房當刻，以涉嫌「盜竊罪」將其拘捕；涉案藥房的男東主及男職員，則涉嫌「處理贓物」罪被捕。行動中，警方檢獲女賊犯案時所穿戴的配件，並起回部分贓物。
黃大仙警區刑事調查隊第二隊督察温文健交代案情指，昨日（18日）下午，女賊故技重施，先後在紅磡區的三間藥房偷取幼兒奶粉及止咳丸，並隨後將贓物轉售至彩虹區的一間藥房。警方隨即在這間藥房採取行動，以涉嫌「盜竊罪」拘捕該名女子。據悉，女賊僅一人作案，並無受他人指使，主要盜取近門口的貨品，每次犯案後都會將贓物以市價約八折，轉售至涉案藥房。
涉案藥房的兩名職員，包括一名78歲的男東主和一名68歲的男職員，均涉嫌「處理贓物」罪被捕。目前，該名44歲本地女子正被警方扣留作進一步調查，而兩名涉案藥房職員已獲准保釋，須於八月中向警方報到。
警方調查發現，女賊人主要以藥房及連鎖個人護理店為目標，專門盜取幼兒奶粉及藥物，隨後轉售圖利。為掩飾身份，她在犯案期間會刻意佩戴不同配件，例如假髮、帽子、太陽眼鏡及口罩等。
黃大仙警區刑事調查第八隊督察王卓豪提醒店鋪，應加強防盜設備，例如安裝高清閉路電視、防盜閘門及防盜磁碟等，以提高保安水平。同時，店鋪員工也需時刻保持警覺，留意可疑人士的出沒。
警方強調，「盜竊」屬於嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊」罪一經定罪，最高可判處監禁10年。
警方同時呼籲商家切勿輕易接收來歷不明的貨品，務必仔細評估售賣人是否有可疑之處，例如貨品上是否有被撕去價錢牌的痕跡。如果懷疑所接收的貨物是贓物，應立即向警方舉報。若明知是贓物仍接收或處理，則可能觸犯「處理贓物罪」，一經定罪，最高可判處監禁14年。市民切勿以身試法。