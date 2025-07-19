女賊戴假髮變裝　偷奶粉藥物轉售時人贓並獲　藥房2男接贓同被捕

警方在今年3月至6月期間，共接獲15宗全港多區的店鋪盜竊報案，總損失財物達2.5萬元。經過情報分析、深入調查以及翻查大量閉路電視，警方成功鎖定一名44歲本地女子，並於昨日（18日）展開「輝映」行動，在女賊轉售贓物至藥房當刻，以涉嫌「盜竊罪」將其拘捕；涉案藥房的男東主及男職員，則涉嫌「處理贓物」罪被捕。行動中，警方檢獲女賊犯案時所穿戴的配件，並起回部分贓物。



行動中，警方檢獲女賊犯案時所穿戴的配件，並起回部分贓物。（陳浩然攝）

黃大仙警區刑事調查隊第二隊督察温文健交代案情指，昨日（18日）下午，女賊故技重施，先後在紅磡區的三間藥房偷取幼兒奶粉及止咳丸，並隨後將贓物轉售至彩虹區的一間藥房。警方隨即在這間藥房採取行動，以涉嫌「盜竊罪」拘捕該名女子。據悉，女賊僅一人作案，並無受他人指使，主要盜取近門口的貨品，每次犯案後都會將贓物以市價約八折，轉售至涉案藥房。

涉案藥房的兩名職員，包括一名78歲的男東主和一名68歲的男職員，均涉嫌「處理贓物」罪被捕。目前，該名44歲本地女子正被警方扣留作進一步調查，而兩名涉案藥房職員已獲准保釋，須於八月中向警方報到。

警方調查發現，女賊人主要以藥房及連鎖個人護理店為目標，專門盜取幼兒奶粉及藥物，隨後轉售圖利。為掩飾身份，她在犯案期間會刻意佩戴不同配件，例如假髮、帽子、太陽眼鏡及口罩等。

黃大仙警區刑事調查第八隊督察王卓豪提醒店鋪，應加強防盜設備，例如安裝高清閉路電視、防盜閘門及防盜磁碟等，以提高保安水平。同時，店鋪員工也需時刻保持警覺，留意可疑人士的出沒。

黃大仙警區刑事調查隊第二隊督察温文健及黃大仙警區刑事調查第八隊督察王卓豪現交代案情。（陳浩然攝）

警方強調，「盜竊」屬於嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊」罪一經定罪，最高可判處監禁10年。

警方同時呼籲商家切勿輕易接收來歷不明的貨品，務必仔細評估售賣人是否有可疑之處，例如貨品上是否有被撕去價錢牌的痕跡。如果懷疑所接收的貨物是贓物，應立即向警方舉報。若明知是贓物仍接收或處理，則可能觸犯「處理贓物罪」，一經定罪，最高可判處監禁14年。市民切勿以身試法。