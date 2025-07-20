韋帕｜司機遇水浸被困徒手清渠　網民讚好人：佢仲通埋對面渠先走

颱風韋帕襲港下，本港日間狂風暴雨，在颱風逐漸遠離香港時，下午雨勢進一步加劇，多區出現水浸的情況，不少車輛被困無法駛離。有網民便在社交平台threads分享一件在沙田頭路近秦石邨發生的好人好事，可見一名男司機相信本來是撐傘下車，嘗試清走堵塞渠口的雜物，後來乾脆收起雨傘，冒着大雨，全身濕透，雙手伸入積水中，掏走雜物及樹枝等，幫助疏導積水。



上傳影片的網民大讚「好人一世平安」，並講述當時的情況，其住所樓下出現水浸，車輛無法進出，片中的司機見私家車被困水中，遂下車清理渠口，「佢落車自己1個徒手摷起坑渠蓋啲堵塞物，佢通完自己個邊線之後都冇即刻上車走，仲通埋對面線啲坑渠位先走」。



有司機下車徒手清走堵塞渠水的雜物，網民指他不僅清走自己車輛旁的渠水，連對面線的也清理，讚他是好人。(_.yuching@threads)

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帖文獲大批網民討論，均稱讚該名司機的善心，「呢個真係要俾好市民獎佢啦」、「呢d（啲）咁既人真係要推，好好表揚，好人一生平安」、「好大雨，司機哥哥」、「無名英雄！祝你去到邊都即刻有車位」、「默默地善良是真正上等人！」。亦有網民提醒做善事也要顧及自身安全，或者找更多人一同合力清理，「Respect（尊重） ! 唔係淨係幫自己，仲會幫忙人哋嘅好人真係難得一見，Btw大家幫人自如都要注意安全，如果情況許可，就要搵多幾個人一齊幫手，好人一世平安!!」