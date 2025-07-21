颱風韋帕｜多區冧樹　大窩口邨後山大樹擋路　港島多條巴士線改道

天文台於今日（21日）清晨5時10分取消所有風球，惟全港多區塌樹，部分未及清理阻隔道路，包括斧山道、新潭路、司徒拔道、摩星嶺道及大窩口邨後山均受影響。



大窩口邨後山有塌樹，樓梯位置受影響。（Alex Chan／荃灣 大窩口邨 葵涌邨）

黃大仙區斧山公園旁上斜位置有斷樹阻檔道路。（Jay A-y ／黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)）

運輸署指，因塌樹，新潭路(來回方向)近高行路的全線現已封閉，受影響九巴路線76K須改道行駛。另外，摩星嶺道亦因有塌樹，受影響城巴第A10號線須改道行駛。 因部分的黃麻角道有塌樹，受影響城巴第14號線須改道行駛。

司徒拔道近司徒拔道花園因塌樹，現已實施單線雙程行車措施。現時上址交通繁忙。

截至昨晚上8時共接獲711宗塌樹報告

發展局表示，截至昨晚8時，1823電話中心及消防處分別接獲286宗及425宗塌樹報告。路政署在天文台改發3號強風信號前已開始巡查全港行車道路，在有需要時立即清理道路上的塌樹，以儘快清理影響行車道及行人路的塌樹。