海關破$11.5億黑錢案拘2男搜多處　涉走私現金、頻繁交易貨幣洗錢

香港海關偵破一宗懷疑利用走私現金和虛擬資產洗黑錢案，涉款約11.5億元，並拘捕一名本地男子及一名非本地男子。兩人現正保釋候查，海關不排除會有更多人被捕。



海關人員早前根據情報，鎖定一名37歲本地男子和一名50歲非本地男子，並展開財富調查，發現二人以走私方式偷運現金離境，並以來歷不明的資金，頻繁和快速地進行巨額穩定幣和法定貨幣交易，與其背景和財務狀況極不相稱，涉嫌洗黑錢。

海關偵破一宗11.5億元洗黑錢案，拘捕兩名涉案男子。（資料圖片/鄭嘉慧攝）

經深入調查後，海關人員今早（22日）突擊搜查4個住宅單位及兩間公司，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕該兩名分別報稱自僱及無業的男子。行動中，海關人員檢取一批懷疑涉案物品，包括手提電話、平板電腦及銀行卡等。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。