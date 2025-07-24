安達臣道地盤吊載工人拆棚　工會稱屬正規做法　惟工人犯5項錯誤

去年曾因缺少鋼筋而被勒令停工，並捲入貪污案的長實安達臣道「港人首置盤」地盤，昨午（23日）疑違規吊運載着工人的貨斗升上20樓高拆棚。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今日（24日）向《香港01》表示，拆除危險棚架時，採用吊運載人的鐵斗至高空工作是業界正規且安全的做法，但指出昨午安達臣道工人執行時問題多多，包括誤用了不合標準的貨斗，又沒有做足戴安全帽、用獨立救生繩等安全措施。



長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚，部分工人沒有佩戴安全帽，更一度雙腳懸空坐在貨斗邊緣。（梁偉權攝）

何炳德詳細解釋整套正確的操作程序，表示要拆除超高危險或即將倒塌的棚架，吊運載人的鐵斗至高空工作，是業界認可且比派人直接上棚架更為安全的正規做法，認為安達臣道工人的「大方向沒有錯」。然而，他指出執行細節上問題叢生，至少有5項錯誤，不符合職安標準：

1. 工人誤用了原本用於運載工料及雜物的「貨斗」（又稱垃圾斗）載人，該貨斗的欄身高度不足1150毫米，不適合工人在高空作業；

2. 沒有配戴安全帽；

3. 沒有使用雙尾繩；

4. 沒有使用兩條獨立救生繩，僅用鐵鏈直接繫在身體；

5. 工人站立在貨斗上工作，險象環生。

何炳德指，安達臣道的工人沒有使用正規的載人鐵斗，只是用了貨斗。（資料圖片）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，採用吊運載人的鐵斗至高空工作是業界正規的做法，但指出昨午安達臣道工人執行時問題多多。（資料圖片）

何炳德隨後詳細解釋了正確的操作程序。他指出，首先，工人需在地面圍封大範圍的工作位置，並必須使用兩個天秤或吊臂一高一低地協同運作：一個負責吊著即將要拆除的棚架，以防棚架突然墮下；另一個則吊起載人的鐵斗，讓工人在高空拆棚。該載人鐵斗的護欄必須高於1150毫米，並設有活動出入開口位。鐵斗內應運載兩名工人，一人負責用對講機與吊手及地面工人通訊，另一人則專責拆棚。

何炳德指，載人鐵斗的護欄必須高於1150毫米，並設有活動出入開口位。（何炳德提供圖片）

此外，所有在高空工作的工人必須穿著全身式、雙尾繩降傘式安全帶，並配戴安全帽。每位工友要採用兩條獨立救生繩及雙尾繩、兩個防墮扣，而獨立救生繩必須分別綁掛在天秤或吊臂的大鐵鉤上，確保萬無一失。何炳德強調，嚴格遵守這些安全規範，才能保障工友的生命安全。

今早地盤工人如常工作，但沒有再吊運工人至高空拆除棚架。（翁鈺輝攝）

今日（24日）記者再到長實安達臣道「港人首置盤」地盤視察，工人如常在工地開工，但沒有再吊運工人至高空拆除棚架。暫時未有有政府部門人員到場調查。