安達臣道貨斗吊工人拆棚｜長實稱非違規操作　勞工處發停工通知書

長實安達臣道「港人首置盤」地盤，於本周三（23日）懷疑違規，用貨斗吊運工人升上20樓高，以拆除危險棚架。有業界人士指出，採用吊運載人的鐵斗至高空拆危棚，是業界正規且安全的做法，但認為安達臣道地盤工人執行時問題多多：包括誤用了不合標準的貨斗、又沒有做足戴安全帽、及用獨立救生繩等安全措施。



長實發言人回應《香港01》報道指，有關棚架拆卸工作並非違規操作，乃合符相關法例規定，更指當日進行工序時有勞工處人員在場，並無對操作提出異議。勞工處證實，當日下午曾到場巡視職安健狀況時，發現工人在一個起重機吊著的吊斗內視察棚架，當時有配戴安全帽及安全吊帶，處方亦查核起重機、吊斗、吊索具及棚工等所需的法定証書。但處方指，於今日發現，在當日下午較後時間，承建商曾不安全地進行拆棚工程，相關工序存有工人由高處下墮的風險，故發出4張「暫時停工通知書」。



何炳德指，安達臣道的工人沒有使用正規的載人鐵斗，只是用了貨斗。（資料圖片）

《香港01》日前報道有關長實安達臣道首置盤，懷疑違規以貨斗吊高工人拆棚後， 長實集團發言人回覆相關報道，指出有關棚架拆卸工作並非違規操作，乃合符香港法例第 59J 章《工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例》18B(1c)之規定；

發言人表示，在颱風吹襲後，安達臣道地盤部分棚架因損毀而急需拆卸，由於現場情況不可用建築工地升降機、塔式工作平台或使用懸吊式棚架施工，因此按上述條例採用吊斗進行相關工作；而當進行拆卸工序時，使用之工具亦合符上述條例規定之「900毫米深」吊斗。此外，在工人進入吊斗工作時，均經地面工作人員確認已各自佩戴安全帽及使用獨立救生繩。

長實發言人續指，昨天（23日）進行相關工序期間，勞工處亦有人員在場，並沒有對操作提出異議；而當棚架拆卸工程完成後，屋宇署曾向地盤之項目結構工程師了解情況，之後沒有提出後續跟進。

長實安達臣道首置盤地盤有棚架損毀，地盤涉嫌違規以貨斗運載工人到高處拆棚，部分工人沒有佩戴安全帽，更一度雙腳懸空坐在貨斗邊緣。（梁偉權攝）

《香港01》昨日於現場視察，目擊貨斗上工作的工人，身上有配戴安全帶，但未能確定有無安全妥當繫穩，亦未能確定有無獨立救生繩。惟記者留意並拍攝到有工人沒有配戴安全帽，又曾在僅僅及腰的貨斗中探身前傾，上半身伸出貨斗外，甚至有工人疑似站在貨斗邊上工作。

工人的工序是否合乎安全標準引起市民關注，《香港01》亦就現場情況，向多名工會及業界人士徵詢意見，均對有關工序安全性表達憂慮。有業界人士指，在處理風災後的危險棚架時，以合規格、牆高900至1150毫米的吊斗進行拆棚工作，屬正規做法。然而，業界及工會均質疑該工地工人沒有使用正規載人鐵斗而是用貨斗、沒有配戴安全帽、沒有使用雙尾繩、懷疑沒有使用兩條獨立救生繩，僅用鐵鏈作獨立救生繩、站立貨斗上操作，均不符合職安標準。

勞工處：巡查時發現工人用吊斗視察棚架 有安全帽及吊帶

就長實「勞工處亦有人員在場，並沒有對操作提出異議」的說法，勞工處今日晚上最新發給《香港01》回覆中，有更多的說明。勞工處指，處方職員於昨日（23日）下午較早時段，曾到涉事地盤進行職安健巡查。期間發現地盤人員在有配戴安全帽及安全吊帶的情況下，在一個起重機吊著的吊斗內視察棚架狀況，而處方職員亦查核了相關的起重機、吊斗、吊索具及棚工等所需的法定証書。

勞工處稱，根據現行職安健法例，若承建商嚴格遵循《工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例》及《建築地盤(安全)規例》等相關規定，並落實執行相關的安全措施，包括工人防墮措施及確保起重設備符合載人標準等，方可採用起重機及吊斗進行載人高處工作。

其後承建商不安全地拆棚 存有工人高處下墜風險

不過，拆棚的每個工序又是否全部合乎安全標準？勞工處指出，處方在今日（24日）作出進一步調查後，發現承建商曾在昨日下午較後時間不安全地進行拆棚工程，而相關工序存有工人由高處下墮的風險。鑑於有造成死亡或嚴重身體傷害的迫切危險，處方已即時向有關承建商共發出4張「暫時停工通知書」，停止其搭建、拆卸、更改及使用有關竹棚架及使用起重機載人。

勞工處強調，相關的調查工作仍在進行，處方不宜提供進一步的詳情。然而，若有足夠證據證明有違反職安健法例的情況，勞工處定會嚴肅跟進。