涉用假文件呃在職家庭津貼$3萬　6人訛稱任職同一物流公司被捕

警方搗破一個詐騙集團，涉利用虛假文件騙取政府在職家庭津貼，在去年4月至今年1月，騙取3萬元金額。警方一連兩日（23至24日）拘捕6人，其中4人有三合會背景，



據悉，集團使用仿真度極高的文件申請資助，在真實文件修改姓名及地址，發現9名申請人報稱在同一物流公司工作，惟經警方及職學處核實後，證實全部並非在相關機構工作，其中6人落網。



集團使用仿真度極高的文件申請資助，在真實文件修改姓名及地址。（羅日昇攝）

虛假文件仿真度高 9人均聲稱任職同一物流公司 6人落網

警方表示，較早前接獲在職家庭及學生資助事務處轉介，指有人利用虛假文件，包括虛假銀行文件及虛假工作證明申請在職家庭津貼，詐騙政府資助。案件隨即交由觀塘警區重案組第一隊跟進，經過深入調查及情報分析，警方鎖定一個本地犯罪集團。

觀塘警區重案組第一隊偵緝督察梁曼宜指，警方一連兩日（23至24日）展開代號「夜獵」執法行動，以「欺詐」及「企圖欺詐」罪拘捕6名本地人士，包括4男2女，年齡介乎32至43歲，全部均為本地人持香港身份證，他們報稱職業為無業、建築工人及運輸工人。其中4人有三合會背景。被捕人現正被扣留調查，稍後被落案起訴相關罪名。

警方經調查後，發現有關詐騙集團從2024年7月至今年2025年3月期間，提交9份有欺詐成份的申請，當中4宗成功批核，成功騙取港幣約3萬元。警方指，有關虛假文件仿真度高，疑使用真實銀行文件及僱傭合約，再後製加工修改姓名及地址。而9位申請人均聲稱在同一物流公司工作，作出虛假聲明 ，最終揭發他們並非在所聲稱公司工作。

觀塘警區重案組第一隊偵緝督察梁曼宜（左）、刑事總督察王逸峯（中）、及在職家庭及學生資助事務處首席行政主任朱啟敏（右)交代案件。（羅日昇攝）

職學處嚴格審核每宗申請 識別欺詐個宗會轉介警方

在職家庭及學生資助事務處首席行政主任朱啟敏表示，職津計劃旨在支援收入較低且沒有領取綜合社會保障援助的在職住戶，鼓勵全職工作、自力更生和多勞多得，並為育有合資格子女的住戶提供兒童津貼。職津申請以住戶為單位，申請住戶必須達到指定工時要求，並通過入息及資產審查，方可申領職津。以一個育有兩名合資格兒童的4人住戶為例，每月最多可獲4,830元的津貼；申請住戶須每6個月遞交申請一次。

職學處表示，一直嚴格審核每宗在職家庭津貼申請，確保真正有需要家庭，得到適當資助，處方設有機制以識別欺詐個案，會按需要覆核已獲批的個案。如發現任何懷疑涉及虛假資料、欺詐或其他刑事成分的個案，職學處絕不姑息和容忍，定必將個案轉介執法機關跟進。處方感謝警方迅速展開調查，將騙徒繩之於法。

有關詐騙集團涉及9宗有欺詐成份的申請，當中4宗成功批核，從2024年4月至今年2025年1月，成功騙取港幣約3萬元。（羅日昇攝）

觀塘警區刑事總督察王逸峯指，騙取政府津貼為嚴重刑事罪行，相關行為有機會構成欺詐罪，而定罪最高的刑罰為判監14年，市民切勿以身試法。警方強烈譴責，不法之徒以欺詐手段去騙取公帑資助，會繼續追查相關個案，並與在職家庭及學生資助事務處保持緊密聯繫，就可疑個案作深入調查。