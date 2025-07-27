益豐大廈停電｜水務署代整喉供臨時食水　兩座大廈400多戶復供電

土瓜灣益豐大廈昨（26日）因私人鹹水管漏水引致停水停電，數百住戶無電過夜。今（27日）水務署安排臨時食水供應予受影響居民，並與大廈管理處商討後，應要求代為修理，凌晨約2時許與中電、機電工程署及大廈物管註冊電工緊密合作，協助大廈管理處恢復供電及供水。



今（27日）早近9時，益豐大廈部分升降機恢復運作。現場消息指，益豐大廈A座及C座公共走廊及升降機現已恢復電力供應，惟該兩座單位內的供電仍未恢復，而B座及D座的住戶供電回復正常。



有工程人員進行檢查及維修。（蔡正邦攝）

《香港01》記者今早再到現場，住戶鍾先生指今早單位仍未恢復供電，昨夜需在炎熱之下睡眠。亦有運送石油氣的工人因升降機短缺及超重問題需行9層樓梯運送，有工程人員在近電表房位置進行檢查及維修。因相關電錶房曾浸水，中電工程師在確定大廈電力設備安全的情況下，協助大廈電工為益豐大廈當中兩座樓宇、約400多個住戶復電，並會與大廈物管註冊電工合作，稍後將電源分配至上址住戶。

附近商戶逐步恢復電力供應，有大廈內食肆商戶指昨日事發一刻有聽到聲響，在停電後部分肉類難以保存，需在今天內恢復供電作可保持雪櫃運作，否則至少損失數千元。益豐大廈對開土瓜灣道的食肆負責人亦指，凌晨4時許恢復電力供應，亦有五金店在停電下照常營業。

因相關電錶房曾浸水，中電在確定大廈電力設備安全的情況下，協助大廈電工為益豐大廈當中兩座樓宇、約400多個住戶復電。（蔡正邦攝）

有大廈內食肆商戶指昨日事發一刻有聽到聲響，在停電後部分肉類難以保存，需在今天內恢復供電作可保持雪櫃運作，否則至少損失數千元。（蔡正邦攝）

運送石油氣的洪先生指，因升降機短缺及超重問題需行9層樓梯運送。（蔡正邦攝）

住戶鍾先生指今早單位仍未恢復供電，昨夜需在炎熱之下睡眠。（蔡正邦攝）

女住戶吳小姐指，昨（26日）下午4時40分時，因單位停電所以外出查看，發現電錶房後的水箱有其中一條水喉爆裂，並像花灑般噴出，至消防人員到場，發現在旁的電錶房滲水，才意識停電原因與水箱有與，所以尋找管理處人員關掉水制，但至近5時半才正式關掉。

住戶吳小姐因單位停電所以外出查看，發現電錶房後的水箱有其中一條水喉（右）爆裂，並像花灑般噴出。（蔡正邦攝）

水務署今（27日）凌晨5時，在社交媒體表示就土瓜灣益豐大廈私人鹹水管漏水引致停電及停水事件，水務署一方面安排臨時食水供應予受影響居民，另與機電工程署合作，協助大廈管理處盡快恢復供電及供水。

署方團隊就涉事私人鹹水管維修工作安排與大廈管理處商討後，應要求代為修理，有關工程已於今日(27日）凌晨約二時半展開。

隨著益豐大廈公用設施（包括水泵）的供電恢復正常，受影響單位的食水供應已於今日凌晨三時前陸續恢復。此外，署方於凌晨約三時半完成相關私人鹹水管的維修工程後，已通知大廈管理處職員跟進相關沖廁水系統的運作安排。

署方感謝參與是次行動的同事及承建商人員，在事故中全力為有需要的居民提供協助。此外，機電工程署、九龍城民政事務處、當區區議員及關愛隊在事故中一直連繫署方人員及大廈居民，讓有需要人士迅速得到適切支援。

（滴惜仔 Water Save Dave／Facebook）

中電發言人指，中電一直與機電工程署及大廈物管註冊電工緊密協調，在確定大廈電力設備安全的情況下，中電於今日（7月27日）凌晨約2時半，協助大廈電工為益豐大廈當中兩座樓宇、約400多個住戶復電。

中電會繼續與機電工程署、大廈物業管理處及各方緊密聯繫和協調，在安全及可行的情況下，安排臨時電源，協助大廈餘下座數盡快復電。

就事件，民政事務總署亦在facebook表示動員12隊關愛隊共約70名隊員同義工在場協助。民政署指，九龍城民政處、九龍城區議員及九龍城區關愛隊啟動支援機制，安排居民入住三個臨時庇護中心（分別位於紅磡社區會堂、啟德社區會堂及紅磡市政大廈體育館），派發應急物資，包括食水、乾糧等，民政處亦與警方一齊巡視大廈，包括兩個老人院約40名院友，了解居民需要，並協助長者及有需要人士前往臨時庇護中心。民政處協調區內的社區客廳開放設施為受影響居民提供支援。由於預計停電將引致停水，民政處聯繫水務署及早調派水車及水箱到場，關愛隊派支裝水滿足市民需要。

土瓜灣益豐大廈大停電，大批居民連夜撤離，當局安排小巴接載居民前往社區會堂暫住。（梁偉權攝）