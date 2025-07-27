水警聯海關行動檢285萬支私煙值$1300萬　數男登快艇逃往內地方向

警方懷疑近日有人在赤柱大潭灣和新界東北地區進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區及水警北分區聯同海關海域調查組人員，今日（27日）凌晨在有關海域反走私。



行動中，警方和海關共偵破兩宗案件，扣查一輛貨車及檢獲共約285萬支懷疑私煙，估計總市值約1300萬元，應課稅值約940萬元。



行動中，警方和海關共偵破兩宗走私案件、扣查一輛貨車、以及檢取共約285萬支懷疑私煙，估計總市值約1300萬元，應課稅值約940萬元。（警方提供）

在第一宗案件中，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，駛至赤柱大潭附近碼頭；同時，亦有數名男子將貨物由該兩艘可疑快艇，搬到岸邊一輛貨車上。執法人員隨即採取行動，涉案男子隨即跳上快艇，並高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終往內地水域方向逃去無蹤。

第二宗案件，人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，高速駛至新界東北往灣洲附近。水警人員遂展開追截，涉案快艇其後急速轉向，並往香港南面水域逃走，最終往內地水域方向逃去無蹤。行動及搜索期間，人員在往灣洲的石灘上及對開海面，發現數十箱懷疑私煙，相信是由該兩艘快艇丟下。上述案件正由海關繼續跟進調查。

警方表示，買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。