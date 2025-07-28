益豐大廈停電｜部分單位復電後供電不穩　政府：正跟進改善工程

土瓜灣益豐大廈前日（26日）受鹹水管爆裂漏水導致停電，四座大廈共904戶人受影響，經過搶修後，今凌晨（28日）陸續恢復供電。不過，部分單位復電後出現供電不穩的情況，民政事務總署於社交平台發文指知悉情況，現正跟進改善工程。



民政事務總署表示，益豐大廈停電在各部門、區議員及關愛隊緊密合作下，得以迅速復常。（民政事務總署Facebook圖片）

民政事務總署帖文指，今次停電源於大廈的私家水喉鹹爆裂，鹹水湧進大廈電錶房導致故障停電。事實上，現時恢復通電時間，較由大廈的業主立案法團自行聘請的承建商估計，快了至少3日。

在九龍城民政處和區議員協調下，機電署和中華電力的工程師不斷與大廈法團和管理公司商討能夠最迅速恢復供電的方案。其後由中國建築社區應急義工隊協助建立臨時電力系統，避開受損嚴重的電力設施，結果能夠提早幾日恢復電力。

在工程人員進行搶修期間，不同政府部門包括民政處、機電署、警方、水務署、社署等，與區議員及關愛隊緊密合作，盡快安排搶修電力系統，同時為居民提供全方位支援，減低他們的不便。

工程人員知悉部分單位復電後出現供電不穩的情況，現正跟進改善工程，務求改善情況。關愛隊會繼續留守益豐大廈，隨時為居民提供適切的支援。

民政團隊會繼續與各政府部門和機構通力合作，照顧居民的不同需要，讓居民盡快恢復正常生活。

土瓜灣益豐大廈大停電：