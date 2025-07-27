益豐大廈停電｜機電署要求中電駁臨時供電　今晚供電A座及老人院

土瓜灣益豐大廈四座大廈昨午（26日）因爆鹹水管導致停電，B座及D座今早陸續恢復供電，惟A座、C座由昨晚至今大部份住戶仍未有電，停電超過20小時。



機電工程署今日（27日）下午6時表示，已要求中華電力接駁臨時供電，並督促註冊電業承辦商配合安裝臨時電掣櫃及電線鋪設，全力爭取今晚10時前恢復電力供應予A座住戶及老人院，以及於明日（28日）凌晨2時前恢復電力供應予C座住戶。



中電表示，今次事件有約904個客戶（包括安老院舍）受到影響。由於A、C兩座的供電設施受鹹水淹浸，嚴重損壞，仍需時維修，中電已積極配合支援，為大廈提供臨時接駁點，並會與大廈註冊電業承辦商緊密合作，全力配合政府要求，爭取如期恢復電力供應。



土瓜灣益豐大廈四座大廈昨日因爆鹹水管導致停電，下午A座、C座仍未恢復供電。（林遠航攝）

益豐護老院有20多名長者，中電向護老院提供了三個電箱接駁風扇，讓院友可以乘涼。（林遠航攝）

有承辦商到場進行搶修及安裝新電箱。（林遠航攝）

有承辦商到場進行搶修及安裝新電箱。（林遠航攝）

有承辦商到場進行搶修及安裝新電箱。（林遠航攝）

昨晚起停電的益豐大廈B、D座今日已經恢復電力供應，A、C暫時僅恢復電梯、公共地方及走廊的電力，而住宅單位尚未有電。下午有電力工程公司職員到場，安裝新的供電箱。政府多個部門與業主立案法團及管理公司開會商討處理安排，現場消息指當局爭取晚上10時恢復供電，但只要到黃昏才能確認最終復電時間。

有居民難耐屋內酷熱，選擇把飯枱搬到大廈走廊用膳，再加一把手提風扇散熱。由於擔心風扇無電，只敢調節最少風力。有護老院同樣受影響，要20多人共用3把風扇，中午午餐要改食外賣，院方期望中電及政府提供更多協助。

有居民難耐單位酷熱，下午在走廊外用膳。（林遠航攝）

有居民難耐單位酷熱，下午在走廊外用膳。（林遠航攝）

機電工程署下午在社交媒體發文表示，署方人員昨日在停電後已即時到場調查，並提供專業技術意見及適切支援，以協助住戶盡快安全恢復電力供應；註冊電業承辦商昨晚在署方人員協助下，立即開展緊急維修，已於今日凌晨2時許恢復B、D兩座的住戶供電、以及所有A至D座的公用設施供電，如公共走廊照明、升降機、食水泵等，已食水亦隨即恢復供應。

單位梗廚使用石油氣爐煮食，但沒有照明下難以在黑暗中煮飯，今早要買外賣。（林遠航攝）

至於晚餐，本來「有飯有餸」，但無照明難煮菜，要改為煲肉碎粥。（林遠航攝）

機電署：爭取明日凌晨2時前恢復電力供應予C座住戶

機電署表示，由於A、C兩座的供電設施受鹹水淹浸，嚴重損壞，目前未能恢復正常供電，因此，署方要求中華電力接駁臨時供電，並督促註冊電業承辦商配合安裝臨時電掣櫃及電線鋪設，全力爭取今晚10時前恢復電力供應予A座住戶及老人院，以及於明日凌晨2時前恢復電力供應予C座住戶，署方會密切跟進工程進度。

益豐護老院有20多名長者，中電向護老院提供了三個電箱接駁風扇，讓院友可以乘涼。（林遠航攝）